Karim Benzema, dat dispărut! Francezul s-a săturat deja de Arabia Saudită

Dacă unii jucători s-au adaptat rapid la campionatul din Arabia Saudită, alții nu știu cum să plece mai repede.

Este și cazul lui Karim Benzema, care pare că nu s-a acomodat la Al Ittihad. Francezul a decis să nu mai vină la antrenamentele formației sale și nu a fost văzut anul acesta la echipă.

Benzema a sărit peste șase antrenamente, iar antrenorul Marcelo Gallardo a decis să nu îl includă în lotul echipei care va pleca în cantonament.

Se pare că Benzema (36 de ani) vrea să forțeze mâna arabilor și să revină în Europa.

El a jucat 15 meciuri pentru Al Ittihad, marcând 9 goluri.

🚨 Karim Benzema will not travel to Al-Ittihad's pre-season. 🇸🇦🚫

The French striker has missed six consecutive training sessions since the deadline for his return, and will not be part of the team's preparation. 👀

(Source: @GerGarciaGrova) pic.twitter.com/mMlsGA6eTH