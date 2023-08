Karim Benzema a spart gheața în campionatul saudit VIDEO

Atacantul francez Karim Benzema, aflat la primul său meci în calitate de căpitan, a înscris primul său gol în campionatul saudit de fotbal şi a contribuit decisiv la victoria echipei Al-Ittihad în faţa formaţiei Al-Riyadh, cu scorul de 3-0, informează agenţia EFE.

Fostul jucător al lui Real Madrid, foarte activ pe toată durata meciului, în care au mai evoluat francezul Ngolo Kante şi brazilianul Fabinho, printre alţii, a înscris în min. 17, la o pasă a lui Romarinho, iar apoi o dublă a marocanului Abderrazak Hamdalla, dintre care un gol din penalty, a stabilit scorul final al partidei.

Al-Ittihad este lider în clasament cu 9 puncte în trei partide, urmată de Al-Hilal, noua echipă a brazilianului Neymar.

Karim Benzema, fostul căpitan al echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a semnat un contract pe trei ani, până în 2026, cu Al-Ittihad.

