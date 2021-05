Prima reactie a lui Karim Benzema dupa revenirea la nationala Frantei: Este o mare mandrie, niciodata nu am renuntat si mereu am sperat

"Sunt mai mult decat fericit. Este o mandrie, un moment asteptat Am muncit mereu, niciodata nu m-am lasat, am sperat mereu. Iar in final a venit si recompensa. Abia astept sa ma antrenez si sa particip la meciuri ", a afirmat Benzema, pentru Onze Mondial.Atacantul Karim Benzema revine la nationala Frantei dupa o absenta de sase ani, el fiind convocat de selectionerul Didier Deschamps pentru Euro-2020.Benzema, 33 de ani, a fost suspendat de la nationala Frantei in decembrie 2015, ca urmare a implicarii in cazul de santaj contra unui coechipier, Mathieu Valbuena.Ultimul meci jucat de atacantul Realului , de 33 de ani, a fost in octombrie 2015 si in total el a strans 81 de prezente in prima reprezentativa, pentru care a marcat de 27 de ori.