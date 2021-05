Cum a decurs impacarea anului in fotbal, intre selectionerul Frantei, Didier Deschamps si Karim Benzema

"In trei minute totul a fost ca inainte.. Am discutat mult, s-au spus lucruri importante. Nu am discutat doar despre fotbal, Am vorbit despre viata, despre familie... Dar nu mi-a spus niciun moment: Gata, vei fi la Euro. Stiam doar ca am facut un mare pas in relatia noastra", a declarat Benzema.Atacantul Karim Benzema revine la nationala Frantei dupa o absenta de sase ani, el fiind convocat de selectionerul Didier Deschamps pentru Euro-2020.Benzema, 33 de ani, a fost suspendat de la nationala Frantei in decembrie 2015, ca urmare a implicarii in cazul de santaj contra unui coechipier, Mathieu Valbuena.Ultimul meci jucat de atacantul Realului, de 33 de ani, a fost in octombrie 2015 si in total el a strans 81 de prezente in prima reprezentativa, pentru care a marcat de 27 de ori.