Umilința trăită de Karim Benzema în Irak. Francezul a avut nevoie de protecție VIDEO

Echipa saudită Al Ittihad, cu francezul Karim Benzema în teren, a suferit un eșec umilitor în Liga Campionilor Asiei.

În etapa a patra a grupelor, Al Ittihad a fost învinsă cu 2-0 pe terenul echipei irakiene Al-Quwa Al-Jawiya.

Pe lângă faptul că a pierdut, Karim Benzema s-a confruntat și cu fanii care au năvălit în teren pentru a se apropia de el, fostul ”Balon de Aur” având nevoie de protecția forțelor de ordine la ieșirea din teren.

Karim Benzema leaving the stadium with security escort after some Iraqi fans jumped into the pitch to take a picture with the legend 💛💛💛#الاتحاد_القوه_الجويهpic.twitter.com/kXTcc55b47