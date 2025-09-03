Noul președinte polonez, primit de Trump la Casa Albă. De ce s-a dus Nawrocki la Washington fără niciun oficial guvernamental în delegație

Noul președinte polonez Karol Nawrocki este primit miercuri, 3 septembrie, la Casa Albă de către președintele SUA, Donald Trump, după ce l-a susținut cu succes în campania electorală pe naționalistul conservator. Întâlnirea lor se va concentra probabil pe războiul Rusiei în Ucraina și pe securitatea energetică, scrie Reuters.

Trump a transmis invitația la câteva zile după ce Nawrocki a depus jurământul, la începutul lunii august, și apoi a intervenit pentru a se asigura că acesta va participa la o convorbire telefonică importantă cu liderii europeni pe tema Ucrainei, în locul rivalului său politic, premierul polonez centrist Donald Tusk.

Președintele SUA l-a primit pe Nawrocki la Casa Albă și în luna mai, susținându-l într-un moment crucial al alegerilor din Polonia. Nawrocki l-a învins pe candidatul partidului pro-european și centrist al lui Tusk o lună mai târziu.

Discuțiile de miercuri se vor concentra, probabil, pe negocierile blocate pentru încheierea războiului din Ucraina și pe preocupările Poloniei în materie de securitate, pe fondul semnalelor că Trump este din ce în ce mai frustrat de liderul rus Vladimir Putin pentru că nu a reușit să arate că face progrese în încheierea războiului.

Marți, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de Putin, adăugând că administrația sa are în plan unele măsuri pentru a reduce numărul victimelor războiului, dar nu a detaliat.

Trump îl va întâmpina pe Nawrocki la Casa Albă la ora locală 11:00 EDT (18:00, ora României), cei doi lideri urmând să se întâlnească mai întâi în Biroul Oval, înainte de un prânz privat, a precizat Casa Albă.

Charles Kupchan, membru senior al Consiliului pentru Relații Externe, a declarat că Nawrocki îl va îndemna pe Trump să rămână ferm împotriva lui Putin și să se abțină de la reducerea trupelor americane din Polonia. „Din partea poloneză, este clar care va fi mesajul, și anume: «Nu te lăsa manipulat de Putin, opune-te lui și avem nevoie de o poziție transatlantică unită dacă vrem să punem capăt războiului din Rusia»”, a spus Kupchan.

Nawrocki este de așteptat să insiste și pentru un angajament mai puternic al SUA față de securitatea Poloniei și pentru mai multe trupe, dar acest lucru ar putea fi dificil de acceptat într-un moment în care revizuirea structurii forțelor militare americane ar putea recomanda reducerea numărului de trupe în Europa, a adăugat el.

NICIUN OFICIAL GUVERNAMENTAL DE RANG ÎNALT ÎN DELEGAȚIA LUI NAWROCKI

Prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în Polonia, rămâne una dintre problemele cheie pentru Varșovia, care caută garanții pentru continuarea sprijinului.

„Succesul relației sale (a lui Nawrocki) speciale cu mișcarea MAGA și cu președintele Trump ar fi dacă Statele Unite și-ar spori prezența în Polonia”, a declarat marți jurnaliștilor ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, care este din tabăra lui Donald Tusk.

În Polonia, în perioada premergătoare vizitei, au existat conflicte deschise între Ministerul de Externe și palatul prezidențial cu privire la pregătiri și, în mod neobișnuit, în delegația lui Nawrocki nu se află niciun oficial guvernamental de rang înalt.

Trump susține de mult timp Polonia, lăudând conducerea acesteia pentru creșterea cheltuielilor militare și recunoscând poziția sa geografică într-o „vecinătate dificilă”. Dar experții spun că el va dori ca Varșovia să cumpere și mai multe arme americane pentru uz propriu și pentru a le trimite în Ucraina.

Polonia este un mare cumpărător de arme americane, precum tancurile M1A2 Abrams, avioanele de vânătoare F-35, elicopterele AH-64 Apache, rachetele Javelin și lansatoarele de rachete HIMARS. În iunie, Washingtonul a declarat că va acorda Poloniei o garanție de împrumut de 4 miliarde de dolari pentru a cumpăra mai multe arme.

Pe de altă parte, Paul Jones, membru al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, care a fost ambasadorul SUA în Polonia când Trump a vizitat Polonia în 2017, spune că angajamentul Poloniei față de proiectele energetice americane ar trebui să-i placă lui Trump, care are simț comercial.

