Președintele Poloniei discută cu „spiritul” fondatorului Poloniei moderne, mareșalul Piłsudski. „Vorbim aproape zilnic. Sunt multe subiecte”

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 15:12
315 citiri
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că discută aproape zilnic probleme cheie în spiritul lui Józef Piłsudski, părintele Poloniei moderne. Dezvăluirea a fost făcută în timpul unui interviu pentru presa locală. Conversațiile cu „fantoma” mareșalului Piłsudski au loc în reședința prezidențială, unde a trăit și a murit liderul politic interbelic, mare prieten al României.

„Vorbim aproape în fiecare zi. Sunt o mulțime de subiecte: pe de o parte, războiul polono-bolșevic din 1920, pe de altă parte, situația internațională actuală și amenințările din partea Rusiei. Vorbim adesea despre parlament”, a spus Nawrocki într-un interviu acordat postului de radio Zet.

Polonia lui Piłsudski, reapărută pe harta lumii de doar doi ani în 1920, a înfrânt Armata Roșie a lui Lenin și Troțki în apropiere de Varșovia. Așa-numitul „miracol de pe Vistula” a oprit planurile Moscovei de a răspândi comunismul în toată Europa.

Potrivit președintelui polonez, Piłsudski își păstrează opiniile anterioare. „Cel puțin asta spune când ne întâlnim la Belvedere. Polonia ar avea nevoie cu adevărat de Piłsudski acum”, a adăugat Nawrocki.

Conversația s-a îndreptat ulterior spre Palatul Belvedere din Varșovia, una dintre reședințele prezidențiale. Acolo a locuit Piłsudski după ce Polonia și-a recâștigat independența în 1918. A murit în același palat în 1935. Nawrocki a spus că se simte confortabil în această reședință și că plănuiește să rămână acolo cu soția sa o perioadă.

