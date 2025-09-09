"Putin este gata să invadeze şi alte ţări", avertizează din Finlanda președintele Poloniei, Karol Nawrocki

Karol Nawrocki, noul președinte polonez, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marți, 9 septembrie, într-o conferință de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două țări nu au încredere în „bunele intenții ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.

Cele două țări membre NATO sunt în alertă maximă de la invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, în februarie 2022. Polonia se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad, precum și cu Ucraina și Belarus, țară aliată a Moscovei, în timp ce Finlanda are o frontieră lungă de 1.340 de kilometri cu Rusia.

„În așteptarea, desigur, a unei păci pe termen lung, a unei păci permanente, care este necesară regiunilor noastre, considerăm că Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări”, a declarat președintele naționalist polonez Karol Nawrocki, care și-a preluat funcția luna trecută. „Tocmai de aceea ne dezvoltăm forțele armate, parteneriatul și relațiile cu aliații noștri”, a adăugat el, fără a da exemple concrete.

El a mai estimat că „arhitectura de securitate” din întreaga regiune s-a schimbat și, recent întors de la Casa Albă, a avut grijă să spună că președintele american Donald Trump este „singurul lider al lumii libere” care îl poate forța pe Vladimir Putin să negocieze.

Săptămâna trecută, când l-a primit pe Nawrocki în Biroul Oval, Donald Trump a infirmat o eventuală reducere de trupe americane în Polonia și nu a exclus chiar trimiterea de soldați suplimentari.

Pe de altă parte, la Varșovia, prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat marți, 9 septembrie, închiderea frontierei țării sale cu Belarus, ca răspuns la manevrele militare comune ruso-belaruse. „Din motive de securitate națională, vom închide frontierele cu Belarus, inclusiv trecerile feroviare, în legătură cu manevrele Zapad, începând de joi noaptea, la miezul nopții”, a declarat șeful guvernului, calificând acest exercițiu drept „agresiv”.

Potrivit lui Tusk, obiectivul exercițiului ruso-belarus este de a simula ocuparea „coridorului Suwalki”, care se întinde de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania și este înconjurat de enclava rusă Kaliningrad și Belarus. Considerat adesea un „punct vulnerabil” al NATO, coridorul ar putea fi prima țintă a unui ipotetic atac rus.

În august, Belarus a afirmat că, în timpul manevrelor Zapad, se va antrena să lanseze rachete ruse Oreșnik, o rachetă balistică cu rază medie de acțiune, utilizată deja în Ucraina, care este capabilă să transporte încărcături nucleare.

Lituania își închisese deja la sfârșitul lunii august spațiul aerian deasupra anumitor părți ale frontierei sale cu Belarus, după ce drone militare au încălcat teritoriul său de două ori în iulie, precum și în perspectiva exercițiilor militare comune ruso-belaruse.

