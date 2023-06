Cine e prima semifinalistă la Roland Garros: a ajuns pentru prima dată în careul de ași la Paris

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova, a 43-a jucătoare a lumii, a învins-o pe Anastasia Pavliucenkova, scor 7-5, 6-2, şi s-a calificat în semifinale la Roland Garros.

Meciul a durat o oră şi 38 de minute.

În semifinale, Muchova va evolua cu învingătoarea meciului dintre Elina Svitolina şi Arina Sabalenka.

Muchova este pentru prima dată în semifinale la Roland Garros. Ea a mai fost în semifinalele unui Grand Slam o singură dată (Australian Open 2021).

