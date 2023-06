Roland Garros: unul dintre cele mai frumoase puncte ale turneului s-a jucat în finala dintre Muchova și Swiatek VIDEO

Iga Swiatek (22 de ani, nr 1 WTA) și Karolina Muchova (26 de ani, locul 43 WTA) joacă în finala feminină de la Roland Garros.

Iga Swiatek și-a adjudecat primul set fără probleme, scor 6-2 și a condus în setul al doilea cu 3-0.

Muchova a revenit însă fantastic și a dus finala "în prelungiri". La scorul de 6-5 și egalitate, sportiva din Cehia a reușit un punct incredibil, catalogat de comentatorul EuroSport drept unul dintre cele mai frumoase ale turneului.

Finala este acum în set decisiv.

HOW, @karomuchova7?! 🤯

Sensational athleticism to help send the #RolandGarros final to a decider!pic.twitter.com/5XnGJJGbjv