Jucătoarea de tenis care a fost nevoită să renunțe la peste 100.000 de dolari: "Mi se rupe inima"

Jucătoarea cehă Karolina Muchova, locul 8 WTA, a anunţat că nu va putea participa la Turneul Campioanelor, din cauza unei accidentări.

"Mi se rupe inima să anunţ că voi rata primul meu Turneu al Campioanelor WTA de la Cancun.

Împreună cu echipa & medicii am încercat totul până în ultimele momente pentru a rezolva problema accidentării mele la încheietura mâinii. Din păcate, timpul necesar pentru recuperare este mai lung decât am fi sperat şi, prin urmare, am fost nevoită să iau această decizie neplăcută. Apreciez foarte mult sprijinul tuturor fanilor. Voi face tot posibilul să revin în 2024 şi să am o nouă şansă de a participa la WTA Finals”, a notat sportiva în social media.

Potrivit AFP, Muchova s-a accidentat la încheietura mâinii drepte la US Open, în septembrie.

La Turneul Campioanelor sunt calificate Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rîbakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur şi Marketa Vondrousova. Locul 9 în clasamentul pentru Turneul Campioanelor, după poziţia a opta ocupată de Karolina Mochova, este sportiva din Grecia Maria Sakkari.

Premiile acordate la Turneul Campioanelor însuemază 9 milioane de dolari. Doar participarea este recompensată cu 110.000 de dolari.

