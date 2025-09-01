Situație neplăcută la meciul Soranei Cîrstea de la US Open. Fostul iubit al jucătoarei a apărut în tribune: ”I-am cerut să plece”

Luni, 01 Septembrie 2025
Sorana Cîrstea, învinsă de Muchova FOTO X UniverseTennis

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova a reuşit să se impună în turul al doilea la US Open împotriva Soranei Cîrstea, deşi a fost afectată de prezenţa în tribune a fostului ei partener de viaţă.

În setul 1 al meciului de vineri, pe când era condusă cu 4-1, jucătoarea cehă a început să gesticuleze către tribune, ca şi cum ar fi cerut unui spectator să părăsească locul său. Perturbată şi pe punctul de a izbucni în lacrimi, ea şi-a întrerupt pregătirea pentru serviciu.

Câştigătoare în trei seturi după o luptă acerbă (7-6, 6-7, 6-4), Muchova a explicat că a avut o problemă care „nu avea legătură cu tenisul”.

„În faţa lojei mele se afla fostul meu iubit, care apare uneori în locuri în care nu ar trebui să fie. M-a speriat puţin. I-am cerut să plece, nu a făcut-o imediat, dar a plecat în cele din urmă. Este dificil să rămâi concentrată în astfel de momente”, a mărturisit ea în conferinţa de presă de după turul al doilea.

Întrebată din nou despre acest subiect după victoria împotriva compatrioatei sale Linda Noskova în turul următor, Muchova a ales să nu informeze WTA, care poate interzice accesul anumitor persoane din public la cererea jucătorilor. „Nu am semnalat nimic şi totul este în regulă.”

Cap de serie nr. 11, ea va evolua în optimi cu ucraineanca Marta Kostiuk.

Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi
Meci dramatic pentru Sorana Cîrstea la US Open, partidă decisă după trei seturi
Aproape trei ore a durat meciul dintre Sorana Cîrstea și Karolina Muchová, partidă contând pentru turul al doilea de la US Open. Sorana Cîrstea (35 de ani, 71 WTA) a întâlnit-o pe...
Sorana își înfruntă "coșmarul" la US Open. Programul româncelor la Flushing Meadows
Sorana își înfruntă "coșmarul" la US Open. Programul româncelor la Flushing Meadows
Sorana Cîrstea, locul 71 mondial, şi Jaqueline Cristian, locul 50 WTA, vor evolua, joi, în turul doi la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Jaqueline Cristian va evolua cu americanca...
