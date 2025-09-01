Situație neplăcută la meciul Soranei Cîrstea de la US Open. Fostul iubit al jucătoarei a apărut în tribune: ”I-am cerut să plece”

Jucătoarea cehă de tenis Karolina Muchova a reuşit să se impună în turul al doilea la US Open împotriva Soranei Cîrstea, deşi a fost afectată de prezenţa în tribune a fostului ei partener de viaţă.

În setul 1 al meciului de vineri, pe când era condusă cu 4-1, jucătoarea cehă a început să gesticuleze către tribune, ca şi cum ar fi cerut unui spectator să părăsească locul său. Perturbată şi pe punctul de a izbucni în lacrimi, ea şi-a întrerupt pregătirea pentru serviciu.

Câştigătoare în trei seturi după o luptă acerbă (7-6, 6-7, 6-4), Muchova a explicat că a avut o problemă care „nu avea legătură cu tenisul”.

„În faţa lojei mele se afla fostul meu iubit, care apare uneori în locuri în care nu ar trebui să fie. M-a speriat puţin. I-am cerut să plece, nu a făcut-o imediat, dar a plecat în cele din urmă. Este dificil să rămâi concentrată în astfel de momente”, a mărturisit ea în conferinţa de presă de după turul al doilea.

Întrebată din nou despre acest subiect după victoria împotriva compatrioatei sale Linda Noskova în turul următor, Muchova a ales să nu informeze WTA, care poate interzice accesul anumitor persoane din public la cererea jucătorilor. „Nu am semnalat nimic şi totul este în regulă.”

Cap de serie nr. 11, ea va evolua în optimi cu ucraineanca Marta Kostiuk.

