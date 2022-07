Cine e fosta lideră mondială care și-a dat afară antrenorul după Wimbledon. Tehnicianul a lucrat și cu Serena Williams

Tenismena Karolina Pliskova din Cehia (locul 15 WTA) a luat o decizie radicală în ceea ce privește colaborarea sa cu antrenorul german Sascha Bajin.

Printr-un mesaj postat în mediul online, Pliskova a anunțat despărțirea de Bajin, în urma turneului de la Wimbledon în care a fost eliminată prematur, în turul secund. ”Chiar și lucrurile bune au un sfârșit”, a menționat tenismena care a fost pe locul 1 mondial în 2017.

Sascha Bajin e un antrenor care s-a făcut cunoscut mai întâi ca partener de antrenament al Serenei Williams, după care a pregătit-o o perioadă pe Naomi Osaka, cu care a cucerit două trofee de Grand Slam.

Even good things something comes to an end. I would like to thank @BigSascha for everything he did for me and my team. It was an incredible time and i learned a lot! Mainly how to be more positive and believe in myself: ) One of the best coaches out there, good luck my friend💪😎 pic.twitter.com/tACXEyspad