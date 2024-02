Nemaivăzut în tenis. Campioana de la Transylvania Open, 8 meciuri în 8 zile: ”Am alergat să prind avionul”

Tenismena Karolina Pliskova din Cehia (59 WTA), câștigătoare duminică la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, a evoluat luni, marți și miercuri la competiția WTA 1000 de la Doha, adunând astfel a șaptea victorie în tot atâtea zile consecutive.

Conform informațiilor apărute în social media, soțul Karolinei Pliskova a dezvăluit că aceasta a dormit doar 4 ore după succesul de la Cluj pentru a ajunge la timp în Qatar pentru meciul câștigat luni cu rusoaica Anna Kalinskaia, scor 2-6, 7-6, 6-4.

”Am alergat să prind avionul”, a mărturisit Pliskova, care la Cluj-Napoca a avut meciuri de joi până duminică, în fiecare zi.

În ciuda oboselii, Pliskova a mai izbutit o victorie marți, tot contra unei rusoaice, Anastasia Potapova, și tot în trei seturi, 6-1, 5-7, 6-4.

Mai departe, în optimi, ea a învins-o miercuri și pe compatrioata Linda Noskova, evident în trei seturi, 3-6, 7-5, 6-1, urmând să evolueze joi în sferturi cu japoneza Naomi Osaka, al 8-lea său meci în 8 zile, lucru nemaivăzut în tenis la acest nivel.

🗣️ "I was running to get the flight" 🏃‍♀️

Karolina Pliskova on getting from her title win in Romania on Sunday to win her Round of 64 match in Qatar on Monday 😅 pic.twitter.com/HpzDKeIVY4