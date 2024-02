Fantastic ce-a trebuit să facă Pliskova după trofeul cucerit duminică la Cluj. Dezvăluirea soțului

Tenismena Karolina Pliskova din Cehia (59 WTA), câștigătoare duminică la Transylvania Open de la Cluj-Napoca, a fost pusă să evolueze atât luni, cât și marți, la competiția WTA 1000 de la Doha.

Conform informațiilor apărute în social media, soțul Karolinei Pliskova a dezvăluit că aceasta a dormit doar 4 ore după succesul de la Cluj pentru a ajunge la timp în Qatar pentru meciul câștigat luni cu rusoaica Anna Kalinskaia, scor 2-6, 7-6, 6-4.

În ciuda oboselii, Pliskova a mai izbutit o victorie marți, tot contra unei rusoaice, Anastasia Potapova, și tot în trei seturi, 6-1, 5-7, 6-4.

Mai departe, în optimi, ea va evolua cu compatrioata Linda Noskova, care a învins-o astăzi pe Maria Sakkari, favorita numărul 7.

Pliskova d. Potapova 6-1 5-7 6-4 in Doha

Down 2-4 in set 3

She caught a flight to Doha at the last minute after winning the title in Cluj-Napoca

Her husband said she got 4 hours of sleep

So much respect for the effort she’s put in to even be here.

✅7 match win streak

🇨🇿 pic.twitter.com/4YTnBi2I6E