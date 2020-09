Karolina Pliskova, adversara Simonei Halep in finala la Roma. Meciul va avea loc luni, de la ora 15.30

Pliskova a trecut in semifinale de compatrioata sa Marketa Vondrousova, numarul 19 mondial si cap de serie 12, scor 6-2, 6-4, intr-o ora si 22 de minute.Halep, locul 2 WTA si favorita principala, a ajuns in finala tot duminica, impunandu-se in faza spaniolei Garbine Muguruza (locul 17 WTA si cap de serie numarul 9), scor 6-3, 4-6, 6-4. Simona Halep si Karolina Pliskova au mai fost adversare de 11 ori: romanca s-a impus in sapte meciuri, Pliskova in patru.La Roma, Halep a mai fost finalista in 2017 si 2018, pierzand de fiecare data in fata ucrainencei Elina Svitolina, scoruri 6-4, 5-7, 1-6, respectiv 0-6, 4-6.Pliskova a castigat trofeul in 2019.