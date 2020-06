Karolina Pliskova a castigat un turneu demonstrativ in Cehia

Ziare.

Locul 3 mondial WTA a triumfat in finala turneului disputat pe o insula aflata pe raul Vltava, in apropiere de Praga, dupa un meci decis in doua seturi.A fost 6-2, 6-4 cu tenismena Tereza Martincova, locul 133 mondial, si ea din Cehia. Partida a durat o ora si 9 minute si a fost clar dominata de fosta lidera mondiala.Ea a mai invins-o si anul trecut pe Martincova, in turul I de la US Open, din 2019.Circuitul profesionist WTA este oprit pana la inceputul lunii august, din pricina pandemiei de coronavirus.Primul turneu, daca situatia sanitara o va permite, ar trebui sa fie in Germania, la Karlsruhe, pe zgura, in timp ce la baieti circuitul ar trebui sa se reia la Cincinnati, un turneu de tip Masters 1000.