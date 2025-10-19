Răspuns uluitor al purtătoarei de cuvânt a lui Donald Trump pentru un jurnalist: "Mă-ta!" Ce întrebare a scos-o din minți pe Karoline Leavitt

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 08:35
Răspuns uluitor al purtătoarei de cuvânt a lui Donald Trump pentru un jurnalist: "Mă-ta!" Ce întrebare a scos-o din minți pe Karoline Leavitt
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe/ FOTO:X@gdubon007

Casa Albă oferă un răspuns uluitor la o întrebare simplă adresată de un reporter HuffPost.

O întrebare aparent banală despre alegerea de către Trump a locului pentru viitoarea sa întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin i-a scos din sărite pe purtătorii de cuvânt ai președintelui.

După ce președintele Donald Trump a lăudat, joi, o nouă întâlnire cu Vladimir Putin — de această dată la Budapesta, publicația HuffPost a contactat principalii purtători de cuvânt ai Casei Albe cu o întrebare evidentă: De ce Budapesta?

Până la urmă, capitala Ungariei este locul unde, în 1994, a fost semnat Memorandumul de la Budapesta, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare moștenite după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul garanțiilor că Rusia îi va respecta integritatea teritorială.

Putin a încălcat această promisiune prin invazia și anexarea Crimeei în 2014, prin ofensiva sa militară de un deceniu în regiunea Donbas și apoi prin invazia totală din 2022.

Având toate acestea în vedere, HuffPost a întrebat Casa Albă: Cine a ales Budapesta?

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu: „Mă-ta!”

După ce HuffPost a întrebat-o pe Leavitt dacă crede că răspunsul ei a fost amuzant, ea a replicat:

„Mi se pare amuzant că voi chiar vă considerați un ziar. Sunteți niște extremiști de stânga pe care nimeni nu îi ia în serios, nici măcar colegii voștri din presă, doar că nu vi-o spun în față. Încetați să-mi mai trimiteți mesaje cu întrebările voastre mincinoase, părtinitoare și stupide.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe se dezlănțuie: Alegătorii democraților sunt doar teroriști Hamas, imigranți ilegali și criminali violenți VIDEO
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi, 16 octombrie, la emisiunea America Reports, că „principalul electorat al Partidului Democrat este format din teroriști...
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Război pentru petrol sau luptă împotriva cartelurilor? Ce se află în spatele escaladării dintre SUA și Venezuela ANALIZĂ
Situația din sudul Mării Caraibilor se dezvoltă rapid. În urma zborurilor demonstrative efectuate de avioane F-16 ale forțelor aeriene venezuelene în apropierea navelor americane dislocate...
