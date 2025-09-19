Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 18:30
329 citiri
Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese
Directorul general al Hidroelectrica, Kàroly Borbèly Foto: Hepta

Károly Borbély pleacă din funcția de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Național de Redresare și Reziliență, pe jalonul privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Lui Borbély nu i s-a reproșat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic și nu s-a pretins nici că procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autoritățile de la București în privința faptului că Borbély ar fi fost numit în funcție, în 2023, în condiții de conflict de interese, relatează Profit.ro

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat de Profit.ro, care a concluzionat că procedura de selecție a Directoratului Hidroelectrica ″a fost în general conformă cu cerințele legale și de reglementare aplicabile la momentul respectiv și cu practicile relevante ale companiilor de referință″, respectiv EDF și Engie din Franța, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia și PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă și directorul financiar Marian Fetița, în privința căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condițiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecției, mai exact cerința privind certificarea/acreditarea ca auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanță corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica și a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În același timp, despăgubirile datorate pentru revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei. ″În ceea ce privește selecția Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reținut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte și din comitetul de nominalizare și remunerare (CNR), a demisionat din CS și a participat la selecția pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecție a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.

Google avertizează: un nou atac lovește direct utilizatorii de Chrome. Ce trebuie să faci imediat ca să fii protejat
Google avertizează: un nou atac lovește direct utilizatorii de Chrome. Ce trebuie să faci imediat ca să fii protejat
Google a lansat în grabă o actualizare de urgență pentru browserul Chrome, după ce o vulnerabilitate critică a fost deja folosită în atacuri cibernetice. Este a șasea „gaură” majoră...
ChatGPT distruge căsniciile: cum a ajuns un cuplu în proces de divorț. „Am fost împreună puțin sub 15 ani. Avem doi copii”
ChatGPT distruge căsniciile: cum a ajuns un cuplu în proces de divorț. „Am fost împreună puțin sub 15 ani. Avem doi copii”
Tehnologia AI, considerată un instrument util pentru muncă și divertisment, începe să pătrundă adânc în viața personală a oamenilor. ChatGPT și alți chatboți generativi sunt folosiți...
#Karoly Borbely, #Hidroelectrica, #PNRR, #Comisia Europeana , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gata! "Revelatia sezonului" in Romania si-a pus gazon nou si se pregateste sa revina acasa
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg
DigiSport.ro
Lovitura de proportii! Barcelona a spus "DA" si va primi 260.000.000 de euro

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum să vă păstrați confidențialitatea pe toate dispozitivele digitale?
  2. Google avertizează: un nou atac lovește direct utilizatorii de Chrome. Ce trebuie să faci imediat ca să fii protejat
  3. Directorul general al unei mari companii de stat pleacă din funcție pentru ca România să nu piardă bani din PNRR. Comisia Europeană spune că s-a aflat în conflict de interese
  4. ChatGPT distruge căsniciile: cum a ajuns un cuplu în proces de divorț. „Am fost împreună puțin sub 15 ani. Avem doi copii”
  5. Chinezii și-au făcut AI „Made in China”, la propriu. Suma incredibil de mică pe care au folosit-o pentru antrenarea unui model rival cu giganții americani
  6. Avertisment de la BCE: Institutiile nebancare au ajuns sa reprezinte 60% din sistemul financiar al zonei euro
  7. Când va adera România la OCDE. „Trebuie să fim gata să ne alăturăm clubului cu cele mai dezvoltate standarde în materie de guvernanță publică”
  8. Adi Steiner (STC Partners) la The Real Estate Event: Quartier Ferdinand este primul nostru proiect mare care se încadrează în standardul nZEB. Acesta este, din punctul nostru de vedere, viitorul
  9. Ingredientul esențial din bucătăria românească care s-ar putea scumpi rău în toamnă. Producția din acest an, redusă cu 70% în unele județe
  10. Brendon O’Reilly (Fashion House Group) la The Real Estate Event: ”Îmi amintesc foarte clar cum am ajuns prima dată în România. Au trecut 25 de ani de la acea vizită”