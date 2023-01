"Vreau doar să se încheie războiul"! Rusoaica din tenis care a răbufnit poate fi declarată agent străin în propria țară

"Vreau doar să se încheie războiul", a declarat rusoaica Daria Kasatkina, într-un interviu pentru The Guardian, gest care i-ar putea aduce necazuri mari în propria țară.

Ea oricum este în dizgrația regimului de la Moscova, după ce și-a făcut publică relația cu o aștă sportivă, patinatoarea Natalia Zabiiako, dar acum, pentru isprava ei poate fi declarată agent străin.

"A fost grozav să ies în faţă: nu am văzut nicio reacție negativă, deşi este un subiect foarte delicat. Sunt atât de recunoscătoare, m-a făcut să mă simt grozav. Mulți sportivi m-au complimentat, e chiar frumos. Sincer, m-a ajutat să ies în faţă, am simțit mai puțină presiune. Mi-a luat o încărcătură de pe umeri.

Am mulți prieteni în Ucraina. Ascultând poveștile lor, ce îmi spun ei că se întâmplă...chestiile astea mă măcinau. M-am pus in pielea lor si este foarte dureros, este foarte greu. Trăiesc în aceste circumstanțe de aproape un an. Vreau ca asta să se termine cât mai curând posibil, dar din păcate nu depinde de mine.Nu știi niciodată ce s-ar putea întâmpla când începi să vorbeşti. Este greu să nu reușesc să-i văd pe oamenii pe care îi iubesc. Sunt deja doi ani de când nu am putut să-mi văd tatăl", a punctat tenismena din Rusia pentru sursa citată, conform eurosport.ro.

Kasatkina a fost eliminată în turul I de Varvara Gracheva, fiind prima jucătoare din Top 10 WTA care a părăsit competiția.

