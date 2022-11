Una dintre tenismenele de top ale lumii, îmbrățișări și sărutări pe plajă cu iubita ei mai mare VIDEO

Daria Kasatkina (25 ani) a fost eliminată dramatic de la Turneul Campioanelor și pentru a-și îneca amarul a plecat în vacanță.

Nu a făcut-o singură, ci cu iubita ei, o altă sportivă, patinatoarea Natalia Zabiiako, alături de care trăiește o poveste de dragoste.

Cele două rusoaice nu se mai feresc, asumându-și relația. Natalia a postat pe twitter un clip în care apare alături de Daria, cele două fiind pe o plajă exotică, unde se îmbrățișează și se sărută, părând foarte fericite împreună.

„Paradisul este când ea e aproape”, a scris Natalia.

Daria Kasatkina a fost aspru criticată în Rusia după ce și-a mărturisit apartenența la comunitatea LGBTQ.

Paradise 🌴 When she is close 💛 @DKasatkina pic.twitter.com/dMaxpiU8rj