Replica marelui șahist Garry Kasparov, proaspăt inclus pe lista teroriștilor de Rusia lui Putin. "Mi-am terorizat doar adversarii"

Garry Kasparov, unul dintre cei mai influenți și vocali critici ai regimului Putin, a fost inclus oficial de Rusia de pe lista "teroriștilor și extremiștilor".

Marele maestru rus de șah și activistul anti-război Garry Kasparov a fost adăugat miercuri, 6 martie, pe o listă de „teroriști și extremiști” întocmită de serviciul de monitorizare financiară din Rusia.

Garry Kasparov, care a părăsit Rusia în 2013, fiind convins că va fi urmărit penal pentru rolul său în protestele din 2011-2012, în care sute de mii de cetățeni ruși au cerut alegeri corecte, este de multă vreme un critic deschis al Kremlinului și al invaziei ruse a Ucrainei. În mai 2023, regimul Putin l-a catalogat drept „agent străin” pentru activitatea sa politică.

Numele lui Kasparov pe lista teroriștilor este marcat cu un asterisc, ceea ce înseamnă că a fost deschis un dosar penal împotriva lui pentru acuzații de terorism, arată Novaya Gazeta, care citează publicația independentă Meduza.

Imediat după aflarea veștii, Kasparov a scris pe contul de X (fost Twitter): "Este o onoare, care spune mai multe despre regimul fascist al lui Putin decât despre mine".

Marele campion a revenit ulterior cu o postare, în care mulțumește pentru sprijinul enorm resimțit și a mesajelor de încurajare primite din toată lumea. În același timp, Kasparov a distribuit o postare a unui simpatizant care analizează o mișcare pe tabla de șah făcută de marele maestru într-o partidă din 1995, jucată pentru titlul mondial: "Cunoscutul terorist Kasparov plasează o bombă", ilustrând cuvintele cu mutarea calului într-o poziție în care amenința să declanșeze un atac-surpriză.

"Apreciez sprijinul tuturor, inclusiv batjocorirea regimului terorist Putin pentru că a folosit această etichetă pentru mine și pentru alții care se opun războiului și dictaturii sale. Îmi place riposta că mi-am terorizat doar adversarii!", scris Kasparov în cea mai recentă replică.

I appreciate all the support everyone, including mocking the terrorist Putin regime for using that label for me and others who oppose the war and his dictatorship. I do like the riposte that I only terrorized my opponents! https://t.co/GumFH0oUka