Garry Kasparov, opozant al lui Putin, comentează întâlnirea dintre Trump și Zelenski: "O rușine veșnică pentru America"

Garry Kasparov, fost campion mondial de șah, în prezent activist pentru democrație și opozant al lui Putin, consideră că întâlnirea dintre Trump și Zelenski, de la Casa Albă, va avea consecințe negative pentru imaginea Statelor Unite în fața altor țări.

"Zelenski este un lider în timp de război care își vede oamenii suferind și murind în urma atacurilor rusești în fiecare zi. A fi trădat și mințit de Trump și Vance, în timp ce îl apără pe dictatorul criminal de război care comite aceste atrocități, este o agonie de neimaginat. O rușine veșnică pentru America", a scris Kasparov pe rețeaua X, în limba engleză, imediat după terminarea vizitei președintelui Zelenski la Casa Albă.

După cum se știe, întâlnirea dintre președinții Statelor Unite și Ucrainei a eșuat. Acordul care fusese pregătit cu privire la minereurile strategice ale Ucrainei n-a mai fost semnat între Trump și Zelenski. Programul ulterior al președintelui Zelenski în SUA, din ziua de 28 februarie 2025, program care includea și o cină cu președintele Trump, a fost anulat.

Zelensky is a wartime leader watching his people suffer and die under Russian attacks every day. To be lectured and lied to by Trump and Vance, as they defend the war criminal dictator committing these atrocities, is unimaginable agony. An everlasting shame for America. https://t.co/7vR7nwwKjr