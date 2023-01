Fiica lui Iosif Rotariu, la a 50-a operație! Ce probleme mai are Kassandra, ajunsă o adolescentă de 17 ani

Kassandra Rotariu, fata adoptată de fostul mare internațional român Iosif Rotariu, este acum o adolescentă de 17 ani, dar din păcate n-a scăpat definitiv de problemele din copilărie.

Anul 2023 vine cu o nouă intervenție chirugicală pentru Kassandra, care cu ani în urmă a fost schinguită de bunica sa, aruncată de etajul trei și apoi arsă cu țigara.

Fiica lui Rotariu va merge din nou în Franța, pentru o intervenție chirurgicală, aproximativ a 50-a operație suferită.

„I-am făcut programare Kassandrei, pe 20 ianuarie, la un spital din Strasbourg, unde o să stea internată acolo timp de zece zile pentru a fi supusă tuturor investigațiilor ce îi trebuiesc. Medicii trebuie să îi pună Kassandrei proteză definitivă la piciorul stâng pentru că a crescut, iar despre mânuțe nu știu ce să vă zic, pentru că acolo sunt mai multe probleme din cauză că doctorii i-au luat clavicula și i-au pus-o la o mânuță și nu corespunde acum, astfel că trebuie să vedem ce trebuie făcut, dacă trebuie operată acolo sau nu.”, a declarat Iosif Rotariu pentru Click!

Roti, care a împlinit 60 de ani, și mai are trei copiii, este foarte mândru de Kassandra.„Kassandra are foarte mulți prieteni pe la școală, nu ai treabă cu ea, este foarte sociabilă. Sunt foarte mândru de ea când o văd că râde și crește frumos. Kassandra gătește singură tot felul de lucruri, nu are nevoie de ajutorul meu sau al soției. Ea alege ce anume să mănânce și să prepare. Ultima dată a făcut mâncare thailandeză. Nu mănâncă ea orice!”.

