Actrița Kate Beckinsale acuză că a fost „agresată” şi „pipăită” pe platourile de filmare de cineva în care avea încredere VIDEO

Kate Beckinsale, starul britanic din filme precum „Love & Friendship”, „Canary Black” şi seria „Underworld”, a postat un videoclip pe reţelele de socializare în replică la acţiunea lui Blake Lively, care este implicată într-o luptă juridică cu regizorul filmului „It Ends With Us”, Justin Baldoni. Beckinsale spune că a fost „agresată” şi „pipăită” pe platourile de filmare şi că a fost insultată şi numită „târfă” şi „căţea” atunci când s-a plâns, scrie The Guardian.

Kate Beckinsale spune că, deşi nu s-a întâlnit niciodată cu Lively sau Baldoni, a „urmărit, la fel ca mulţi alţii, situaţia” şi că aceasta evidenţiază „această maşinărie care intră în funcţiune atunci când o femeie se plânge de ceva legitim ofensator, supărător, dăunător, orice, în această industrie”.

În videoclip, Kate Beckinsale îşi povesteşte propriile experienţe negative, spunând că are „47 de milioane de poveşti” ca aceasta. Ea spune: „La vârsta de 18 ani, am fost pipăită de cineva în care chiar aveam încredere. M-am dus la actriţa principală, care este cunoscută ca fiind o susţinătoare a femeilor, şi i-am spus că asta s-a întâmplat şi mi s-a spus: 'Nu, nu s-a întâmplat'. M-am dus la o altă actriţă, plângând, şi i-am spus că tocmai am fost agresată de acest bărbat şi mi s-a spus din nou: 'Nu, nu a fost aşa'”.

Blake Lively a depus o plângere de 80 de pagini împotriva lui Baldoni, susţinând că a avut un comportament nepotrivit în timpul realizării filmului „It Ends With Us”, precum şi o campanie de defăimare împotriva ei. Baldoni neagă afirmaţiile şi spune că intenţionează să depună o plângere.

Acuzaţiile lui Lively au atras un sprijin larg din partea altor personalităţi din industrie, printre care Amy Schumer, America Ferrera, Amber Heard şi autoarea cărţii „It Ends With Us”, Colleen Hoover.

Kate Beckinsale spune că a fost pusă de două ori în „situaţii nesigure” în scenele de luptă din filme. „Există un anumit tip de actor care simte un fel de fior în a putea răni legal o femeie în timpul unei secvenţe de luptă. Iar eu am fost rănită, până în punctul în care au existat RMN-uri care au dovedit asta. Şi, de fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost că am fost determinată să simt că eu eram problema, blamată şi ostracizată... de îndată ce am menţionat că există o problemă”.

Beckinsale a descris comportamentul unui coleg de scenă „beat”, a cărui incapacitate de a-şi învăţa replicile a cauzat întârzieri mari, ceea ce înseamnă că nu şi-a putut vedea fiica cea mică în timpul filmărilor. „Este evident că trece prin ceva şi am toată compasiunea pentru asta, dar... răspunsul studioului a fost să-mi dea o bicicletă ca să mă pot plimba prin studio în timp ce aşteptam. Apoi, bineînţeles, am fost numită târfă şi căţea. La un moment dat, în timpul unei duble, mi s-a spus „Târfă proastă””.

Kate Beckinsale şi-a amintit şi că a trebuit să se confrunte în mod regulat cu probleme de imagine corporală. A trebuit să asculte oameni care spuneau: „Ce naiba o să facem? Cum o facem atractivă?” Ea spune că a fost „supusă unui program atât de strict de dietă şi exerciţii fizice” încât a încetat să mai aibă menstruaţie. Într-un alt caz, a fost forţată să ia parte la o şedinţă foto a doua zi după un avort spontan. „Am spus: „Nu vreau... sângerez după un avort spontan”, iar [publicistul] a spus: „Trebuie să o faci sau vei fi dată în judecată””.

Într-un mesaj ataşat videoclipului ei, Beckinsale adaugă: „Este foarte, foarte, foarte uşor să creezi ura împotriva actriţelor, aşa cum s-a văzut în transcrierile conversaţiilor... dintre agenţi şi echipa de criză implicată în acest caz. Plângerea cu privire la abuzuri nu ar trebui să genereze mai multe abuzuri, în special la locul de muncă, unde ar trebui să existe o protecţie inviolabilă, şi nu ar trebui să se aştepte de la femeile care au fost rănite, insultate, rănite, ruşinate sau abuzate în orice alt mod”.

„Există mult prea multe victime ale acestei situaţii, pe multe dintre ele le cunosc personal, şi este de datoria bărbaţilor şi femeilor din industria noastră să contribuie la eradicarea definitivă a acestei situaţii”.

