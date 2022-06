Melodia lansată în urmă cu 37 ani care a explodat în vara lui 2022. Explicația "miracolului" întâmplat peste noapte VIDEO

Una dintre cele mai populare dive pop britanice ale anilor '80 a reapărut în lumina reflectoarelor în vara anului 2022.

Sezonul 4 al serialului "Stranger Things", difuzat de Netflix, a fost lansat pe data de 27 mai 2022. Concomitent, o melodie aflată pe coloana sonoră a primului episod a explodat în topurile muzicale din toată lumea.

Este vorba despre "Running Up That Hill (A Deal With God)", o melodie lansată în august 1985 de către artista britanică Kate Bush.

La vremea respectivă, cântecul a intrat pe locul 9 în clasamentul britanic al single-urilor și a ajuns la un maxim loc 3 în top.

Începând cu 29 mai 2022, cântecul ocupă locul 1 în topul celor mai ascultate melodii la nivel mondial în Spotify, cea mai populară platformă de streaming audio la nivel global.

Cântecul a renăscut în top-urile din întreaga lume, intrând în primele zece melodii ascultate pentru prima dată în Noua Zeelandă, Canada și Statele Unite (și devenind prima melodie de top zece a lui Bush în America). Melodia a reintrat în atenție în Australia, Regatul Unit și Irlanda.

De asemenea, cântecul urcă vertiginos și în topurile de popularitate ale YouTube.

Ads

Serialul Stranger Things – un horror sci-fi plasat în orașul fictiv Hawkins, Indiana, în anii 1980 – are un succes deosebit cu precădere în rândul generației Z (tinerii de 10 până la 25 de ani). Producătorii reușesc să expună vulnerabilitatea tinerilor din anii '80 într-o manieră în care combină nostalgia audio și vizuală, de la muzica pop de epocă la tunsori în vogă atunci.

Kate Bush (63 de ani) este una dintre artistele pop cele mai apreciate ale anilor '80. Stilul muzical eclectic și experimental, versurile neconvenționale, spectacolele și temele literare au influențat o gamă diversă de artiști. Ea a fost nominalizată pentru 13 distincții din industria fonografică britanică, câștigând pentru cea mai bună artistă britanică în 1987 și a fost nominalizată la trei premii Grammy. În 2002, a primit premiul Ivor Novello pentru contribuția remarcabilă la muzica britanică.

Ads

Timiditatea excesivă a făcut ca aparițiile sale publice să fie limitate.

Primul și singurul ei turneu din perioada de glorie a avut în 1979, când avea numai 20 de ani. Turneul a durat șase săptămâni, dupa ce se situase pe locul 1 al multor topuri cu melodia "Wuthering Heights".

În 2014, la vârsta de 55 de ani, Kate Bush a anunțat al doilea turneu din carieră, la distanță de 35 de ani de primul. Biletele puse în vânzare electronic s-au vândut în 15 minute pentru 15 concerte. Datorită interesului colosal, încă șapte concerte au fost adăugate.

Spectacolele au avut loc între 26 august și 1 octombrie 2014 la Hammersmith Apollo, în Londra.

Ads