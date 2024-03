Prima fotografie cu prințesa de Wales după operație. Imaginea a fost publicată de Ziua Mamei FOTO

Prima fotografie oficială a Prinţesei de Wales a fost publicată, după ce aceasta a suferit o intervenţie chirurgicală abdominală în luna ianuarie.

Imaginea cu Kate şi copiii ei, realizată chiar de prinţul William, a fost făcută publică de Ziua Mamei, ca mulţumire pentru sprijinul constant al publicului în urma problemelor de sănătate prin care a trecut soţia sa, relatează SkyNews.

Mmmm. They're saying this is the first official photo of Kate Middleton since abdominal surgery. So who was that other lady that got papped? pic.twitter.com/v4Vzt0Bp0s