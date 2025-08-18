Kate Middleton și Prințul William își vor muta reședința într-o casă nouă din Windsor

Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.

William şi Kate se vor muta împreună cu copiii lor George, Charlotte şi Louis în Forest Lodge, o casă cu opt dormitoare, situată în parcul înverzit Windsor Great Park, potrivit agenţiei britanice de ştiri PA Media.

„Familia Wales se va muta mai târziu în acest an”, a confirmat duminică un purtător de cuvânt al Palatului Kensington pentru CNN.

Actuala locuinţă principală a familiei, Adelaide Cottage din Windsor, se află la doar o aruncătură de băţ de noua proprietate.

La începutul acestei luni, permisiunea a fost acordată pentru modificări interne şi externe minore la proprietate, a raportat PA, citând cererile de planificare redactate depuse la Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Nota de decizie a consiliului local face referire la îndepărtarea unei ferestre şi la lucrări la un şemineu, a declarat PA, adăugând că o cabană din parc a fost supusă unor lucrări de restaurare în valoare de 1,5 milioane de lire sterline (aproximativ 2 milioane de dolari) în 2001.

Nu este prima dată când familia se instalează într-o casă nouă.

În august 2022, s-a anunţat că cuplul - pe atunci intitulat Ducele şi Ducesa de Cambridge - urma să îşi mute familia în afara Londrei în timpul perioadei şcolare, în încercarea de a le oferi copiilor lor o viaţă de familie „normală”, a declarat o sursă regală pentru CNN.

Cea mai recentă mutare urmează unei perioade grele pentru familie, după ce Kate a dezvăluit diagnosticul de cancer şi că a început chimioterapia în martie anul trecut.

Pe măsură ce a urmat tratamentul, ea s-a retras din viaţa publică şi a făcut doar câteva apariţii. În septembrie 2024, ea a anunţat că a terminat chimioterapia şi că „face tot ce poate pentru a rămâne fără cancer”.

Ads