Jucătoarea cehă de tenis Karolina Pliskova, locul 7 mondial, finalista ediţiei trecute de la Wimbledon, a fost învinsă joi în turul 2 al acestui turneu de Katie Boulter (Marea Britanie, 118 WTA, beneficiară a unui wild card), cu 3-6, 7-6 (7/4), 6-4, informează AFP.

Pliskova a pierdut în faţa lui Boulter şi săptămâna trecută la Eastbourne. Britanica de 25 de ani, ce nu trecuse niciodată de turul 2 la Wimbledon în precedentele sale trei participări, va juca în runda următoare cu franţuzoaica Harmony Tan (115 WTA), care a eliminat-o pe Serena Williams în primul tur, iar joi a învins-o pe spaniola Sara Sorribes (45 WTA), cu 6-3, 6-4.

Este cea mai importantă victorie din cariera britanicei, care nu ajunsese niciodată până acum în turul trei la un Grand Slam

La final, copleșită de lacrimi, Katie Boulter a oferit momente emoționante pe arena centrală, dedicând victoria bunicii sale, care a decedat în urmă cu două zile.

"My gran passed away two days ago. I'd just like to dedicate that to her"

