Una dintre cele mai frumoase tenismene a dezamăgit la US Open: ”Să se mărite, să facă copii și gata!”

Katie Boulter (29 de ani, locul 48 WTA), una dintre cele mai frumoase tenismene, a fost eliminată din primul tur la US Open și s-a ales cu numeroase critici.

Astfel, Boulter a pierdut în fața ucrainencei Martei Kostyuk, 4-6, 4-6, fosta mare jucătoare Martina Navratilova, o legendă a sportului alb, dându-i un sfat neașteptat.

”Sau poate ar trebui doar să se mărite, să facă copii și gata! Fără stres” a glumit Navratilova, câștigătoare a 18 titluri de Grand Slam, la televiziunea Sky.

„Atunci nu va mai fi stresul din tenis, dar crede-mă: să alergi după un copil este, de asemenea, stresant”, a replicat moderatorul emisiunii.

Katie Boulter şi-a anunţat la finalul anului 2024 logodna cu australianul Alex de Minaur, la rândul său un jucător de top în circuitul ATP.

Cuplul, care s-a cunoscut în circuitul de tenis, este împreună de aproape șase ani.

Anunţând vestea pe Instagram, cu o fotografie a inelului, numărul 24 mondial Boulter a scris: „Am păstrat un mic secret”.

