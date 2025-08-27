Una dintre cele mai frumoase tenismene a dezamăgit la US Open: ”Să se mărite, să facă copii și gata!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 13:40
539 citiri
Una dintre cele mai frumoase tenismene a dezamăgit la US Open: ”Să se mărite, să facă copii și gata!”
Kate Boulter, dreapta, alături de Emma Răducanu și Heather Watson FOTO Instagram

Katie Boulter (29 de ani, locul 48 WTA), una dintre cele mai frumoase tenismene, a fost eliminată din primul tur la US Open și s-a ales cu numeroase critici.

Astfel, Boulter a pierdut în fața ucrainencei Martei Kostyuk, 4-6, 4-6, fosta mare jucătoare Martina Navratilova, o legendă a sportului alb, dându-i un sfat neașteptat.

”Sau poate ar trebui doar să se mărite, să facă copii și gata! Fără stres” a glumit Navratilova, câștigătoare a 18 titluri de Grand Slam, la televiziunea Sky.

„Atunci nu va mai fi stresul din tenis, dar crede-mă: să alergi după un copil este, de asemenea, stresant”, a replicat moderatorul emisiunii.

Katie Boulter şi-a anunţat la finalul anului 2024 logodna cu australianul Alex de Minaur, la rândul său un jucător de top în circuitul ATP.

Cuplul, care s-a cunoscut în circuitul de tenis, este împreună de aproape șase ani.

Anunţând vestea pe Instagram, cu o fotografie a inelului, numărul 24 mondial Boulter a scris: „Am păstrat un mic secret”.

Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
Tenismanul italian Jannik Sinner, liderul mondial, s-a calificat fără emoții în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, după ce l-a întrecut pe cehul Vit...
Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, campioană în 2023, a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a trece de australianca Ajla Tomljanovic, cu 6-4, 6-7 (2/7), 7-5, marți, în prima...
#Katie Boulter, #US Open, #jucatoare, #frumoasa, #copii , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Una dintre cele mai frumoase tenismene a dezamăgit la US Open: ”Să se mărite, să facă copii și gata!”
  2. Fotbalistul care s-a declarat bisexual a ajuns la capătul răbdării: ”Nu e vorba despre mine”
  3. Șocant! Antrenorul Mircea Rednic, dat afară după numai 5 meciuri. Comunicatul clubului
  4. Ce-a făcut Jannik Sinner la US Open după ce s-a luptat cu un virus în finala cu Alcaraz
  5. Debut infernal pentru Coco Gauff la US Open, într-un meci de 3 ore. Alte rezultate
  6. Venus Williams nu renunță. Ce decizie a luat la US Open, după ce a fost eliminată
  7. Tragedie în sport, la 39 de ani. Afecţiunea care poate fi detectată numai post-mortem
  8. Mircea Lucescu i-a propus lui Ianis Hagi o echipă din Superliga! "Trei luni și apoi pleci în Italia"
  9. Jaqueline Cristian a dezvăluit secretul succesului cu Danielle Collins de la US Open. Urmează încă un meci cu o americancă
  10. Premiul uriaș pe care l-a obținut Sorana după calificarea în turul doi la US Open. Urmează un meci extrem de dificil