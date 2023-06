Una dintre cele mai frumoase tenismene a dat lovitura pe iarbă, la ea acasă. Primul trofeu WTA

Turneul WTA 250 de la Nottingham, disputat pe iarbă, s-a încheiat cu victoria britanicei Katie Boulter, una dintre cele mai frumoase tenismene din circuit, care a obținut astfel primul său trofeu major.

Katie Boulter (126 WTA) a învins-o în finală pe compatrioata Jodie Burrage (131 WTA), scor 6-3, 6-3, aceasta fiind prima finală sută la sută britanică în circuitul feminin în aproape o jumătate de secol.

Bourage va face și un salt impresionant în clasamentul WTA, până pe locul 77.

