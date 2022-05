Cum s-a încheiat cel mai așteptat meci din istoria boxului feminin: a fost o luptă crâncenă între cele două sportive VIDEO

Partida de box dintre irlandeza Katie Taylor și portoricana Amanda Serrano a suscitat un interes enorm.

Meciul s-a disputat în celebra Madison Square Garden din New York și pentru prima dată un meci de box feminin a fost capul de afiș al serii.

Katie Taylor a câștigat la puncte, însă decizia arbitrilor a fost împărțită: 96/94 pentru Serrano, 97/93 pentru Taylor și 96/93 pentru Taylor.

Irlandeza de 35 de ani își continuă seria de invincibilitate, ajungând la 21 de partide fără înfrângere. Ea și-a menținut centurile WBC, WBA, WBO și IBF.

Serrano așteaptă însă o revanșă și ambele combatante și-au exprimat deja dorința de a avea încă o partidă.

Hey my ppl I didn't get the decision but I think I fought a great fight

Congratulations to @KatieTaylor who promised me we would rock the house. I'm happy we made Womens boxing look great tonight.

Now I go & start spending some of this money lol.