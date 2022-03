Ororile războiului declanșat de Rusia în Ucraina sunt din ce în ce mai dureroase.

O gimnastă de 11 ani a fost ucisă în bombardamentele de la Mariupol, oraș distrus în proporție de 80 la sută de ruși.

”Gimnasta ucraineană Katya Dyachenko, în vârstă de 11 ani, a murit în urma bombardamentelor rusești asupra Mariupolului. Câți copii ucraineni mai trebuie să moară pentru ca Ucraina să primească în sfârșit sisteme de apărare aeriană și avioane de luptă? Cât timp copiii noștri vor fi scuturile care protejează UE/NATO?”, a transmis jurnalista Olka Tokariuk, pe Twitter.

