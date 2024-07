„Țeapă la Kaufland!". Un român trage semnalul de alarmă, cu privire la un popular produs al rețelei germane de magazine

Un client Kaufland a rămas dezamăgit când a constatat acasă, că produsele pe care le-a achiziționat „la reducere", sunt jalnice. Cumpărătorul s-a plâns pe internet și a denunțat o „mare țeapă".

Cetățeanul revenit de la cumpărături a descoperit că pepenii pe care i-a adus acasă nu au niciun gust.

„Doresc să mă adresez tuturor! NU CUMPĂRAŢI PEPENI de la Kaufland! 2.99 lei pe kg! Am luat unul. L-am luat și pe al doilea! Primul 17 lei al doilea 15 lei. Țeapă cu amândoi! Păliți și seci. Am văzut eu codițele super uscate. Lotul acesta e compromis, abțineți-vă!”, a scris clientul magazinului nemţesc.

Un client al celor de la Lidl s-a plâns după ce a dat banii pe niște pepeni vechi, stricați.

„Blestemat pe vecie să fie angajatul sau clientul Lidl care mi-a făcut maradona. Am zis să mă duc pe jos, la 38°C, să îmi iau și eu un pepene. Că prea am muncit șase ore legate ca un câine.

Am transpirat precum Cotabiță pe vremuri, am ajuns, m-am dus la țarcul cu pepeni, am pus mâna pe unu’ și am transpirat din nou abundent până acasă.

Deja îmi imaginam cum iau eu o pauză, cu juma’ de pepene băgat 30 de minute la congelator, cum îl scot de acolo rece ca sobele din azilele lu’ Firea iarna, cum bag o felie cinstită după care să nu mă mai pot ridica de pe canapea. Și-l tai… Fmm! Duminică, cele mai scumpe acatiste la Mănăstirea Putna le dau”, este mesajul postat de bărbat, pe Facebook.

În prezent, Kaufland deține peste 1200 de magazine, dintre care mai mult de 650 sunt situate în Germania. Kaufland operează și în alte țări din Europa Centrală și de Est: Cehia, Polonia, Croația, Slovacia, România, Republica Moldova și Bulgaria.

Cum să alegi corect pepenii

Potrivit specialiștilor în nutriție, cei care vor să cumpere pepeni gustoși trebuie să țină cont de următoarele aspecte:

- Codița să fie verde și tare, ceea ce înseamnă că fructul a fost cules recent, deci produsul e proaspăt;

- Cu cât fundul pepenelui este mai galben, cu atât e mai copt;

- Unii lovesc pepenele cu degetul, iar dacă sună a gol, consideră că e bun de cumpărat.

Astfel, nutriționiștii recomandă achiziționarea pepenilor din piețe, de la țărani.

