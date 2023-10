Cursa fabuloasă cu care o australiancă a scris istorie la Budapesta: "Sunt super fericită" VIDEO

Australiana Kaylee McKeown a devenit vineri seara prima înotătoare care deţine recordul la fiecare dintre cele trei distanţe spate, câştigând finala la 50 m, la Cupa Mondială de la Budapesta, scrie AFP.

Sportiva în vârstă de 22 de ani a fost cronometrată în 26,86 secunde, reuşind să îmbunătăţească recordul anterior de 26,98 secunde stabilit de chinezoaica Liu Xiang în 2018.

"Sunt super fericită", a spus McKeown, care se anunţă a fi o mare favorită la JO 2024 de la Paris. "Singurul lucru pe care pot continua să-l fac este să mă antrenez din greu şi să continui să cred în mine (...) Anul viitor va fi un an foarte greu, aşa că cu cât voi câştiga mai multă încredere, cu atât va fi mai bine", a adăugat ea.

Australianca a câştigat aurul la Cupa Mondială, la 100 m spate, în iunie 2021, şi a câştigat şi proba de 200 m spate în martie.

În iulie, în cadrul Campionatelor Mondiale de înot de la Fukuoka (Japonia), McKeown şi-a confirmat dominaţia mondială la spate câştigând aurul la 50, 100 şi 200 m spate.

Ea făcuse deja furori la Jocurile de la Tokyo din 2021, devenind de trei ori campioană olimpică (100, 200 m spate şi ştafetă feminină).

🇦🇺Kaylee Mckeown is the absolute best backstroker in the world as she holds now WR in all event!!

Don't miss her performance in the 50m Back in a time of 26.86, a new World Record! #Swimming #SWC23 pic.twitter.com/a2pidydY4D