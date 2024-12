Noi teorii privind prăbușirea avionului azer în Kazahstan. Pasagerii supraviețuitori au auzit o explozie urmată de ceea ce păreau a fi schije care au lovit aeronava

Un avion de linie din Azerbaidjan s-a prăbușit miercuri, 25 decembrie, într-o minge de foc în apropierea orașului Aktau din Kazahstan, iar internetul este plin de teorii cu privire la cauza tragediei. Un oficial kazah a declarat că la bord se aflau 67 de persoane și 38 de persoane au murit, potrivit Associated Press . Încă apar noi detalii despre cauza prăbușirii, dar unii speculează că apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât avionul.

Președintele Azerbaidjan, Ilham Aliev, a declarat într-o conferință de presă că este prea devreme pentru a specula cu privire la motivele prăbușirii, arătând că vremea rea ​​este motivul pentru care avionul a deviat de la cursul inițial. „Aceasta este o mare tragedie care a devenit o durere extraordinară pentru poporul azer”, a spus el.

Avionul Azerbaijan Airlines, un Embraer 190, călătorea din capitala azeră Baku către orașul rus Groznâi din Caucazul de Nord înainte de a încerca o aterizare de urgență. AP a relatat că autoritatea de aviație civilă a Rusiei, Rosaviatsia, a declarat că avionul a lovit un stol de păsări.

Cu toate acestea, imaginile și videoclipurile care apar pe rețelele de socializare cu accidentul prezintă găuri ciudate pe fuzelajul din spate despre care unii spun că nu ar fi din cauza unei coliziuni cu pasări. BNO News a relalat că „Piloții au trimis un apel de urgență în perioada în care apărarea antiaeriană rusă răspundea la un atac ucrainean cu drone”. Întrebat dacă avionul a fost doborât, vicepremierul kazah Kanat Bozumbaiev a spus: „Nu îndrăznesc să fac declarații premature”.

The Flight that crashed in Kazakhstan may have been shot down by Russian Air Missile Defense due to false interpretation.

Systems may have perceived The Plane as Enemy Drone.

We’ve experienced something similar in the past when Commercial Flights are in Restricted Airspace. pic.twitter.com/hLqAlqQOK1