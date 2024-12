Un avion cu 72 de pasageri s-a prăbușit în Kazahstan. Momentul teribil a fost surprins VIDEO

Un avion de pasageri cu 72 de persoane la bord s-a prăbușit în apropierea orașului Aktau din Kazahstan. Incindentul teribil a avut loc chiar în ziua de Crăciun.

Un avion de pasageri cu 72 de persoane la bord s-a prăbușit miercuri, 25 decembrie în apropierea orașului Aktau din Kazahstan, scrie The Tribune.

The moment the plane crashed was caught on video. pic.twitter.com/75f2PkBjsD