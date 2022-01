UE condamnă ajutorul militar al Rusiei pentru puterea din Kazahstan: ”Drepturile şi securitatea civililor trebuie garantate”

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat joi, 6 ianuarie, că UE este pregătită să acorde sprijin Kazahstanului pentru depășirea actualei crize, în contextul revoltelor fără precedent. Oficialul Uniunii Europene a sublinat că trimiterea unui ajutor militar extern aminteşte de ”situaţii care trebuie evitate”.

”Mare îngrijorare în privinţa evoluţiei situaţiei din Kazahstan. Ajutorul militar extern aminteşte de situaţii care trebuie evitate”, a scris Borrell pe contul său de Twiiter, după trimiterea unor ”forţe de menţinere a păcii” de către Rusia şi aliaţii săi din Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) - Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan şi Tadjikistan.

Great concern about developments in #Kazakhstan.

Rights and security of civilians must be guaranteed.

External military assistance brings back memories of situations to be avoided.

EU is ready to support in addressing this crisis.