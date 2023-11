Președintele Vladimir Putin, sfidat de omologul său în timpul vizitei într-o fostă republică sovietică VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut, joi, 9 noiembrie, o rară vizită în străinătate, deplasându-se în Kazahstan, ca parte a eforturilor sale de a consolida legăturile cu fosta republică sovietică și partener economic major, în mijlocul tensiunilor cu Occidentul din cauza Ucrainei.

Președintele kazah Kassîm-Jomart Tokaiev l-a întâmpinat pe aeroport pe liderul de la Kremlin, iar după-amiaza, la reședința Akorda a avut loc o ceremonie de întâmpinare.

După ceremonie, cei doi președinți au deschis, prin link video de la Akorda, cel de-al 19-lea Forum de Cooperare Interregională, care anul acesta se desfășoară la Kostanai, nordul Kazahstanului.

This is an encapsulation of the tables turned in the Kazakhstan-Russia relations: President of Kazakhstan pulls a power move and opens his speech to the visiting Russian delegation headed by Putin speaking Kazakh. You can see the bewilderment and confusion among the delegation pic.twitter.com/fEpJB57frR