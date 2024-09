La nici o sută de zile de la preluarea conducerii guvernului britanic, Keir Starmer, este înregistrată prima demisie din Partidul Laburist. Deputata Rosie Duffield acuză o „ipocrizie flagrantă” într-o polemică pe tema unor cadouri primite de mai mulți membri ai formațiunii.

Rosie Duffield îl acuză de politici „crude și inutile” pe premierul Keir Starmer în scrisoare prin care și-a dat demisia, publicată sâmbătă de tabloidul Sunday Times.

Labour-elected Rosie Duffield explains that she's left the Labour party because Keir Starmer followed the rules which allow for gifts, and he declared them properly

She raises some valid points on why anyone who earns such a high salary would accept gifts in the first place,… pic.twitter.com/nfSfRRKzu8