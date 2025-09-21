Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 18:51
Kemi Badenoch / FOTO: Parlamentul UK

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este pus la punct de către Kemi Badenoch, președintă a Partidului Conservator din Regat, respectiv lider al opoziției. Motivul: recunoașterea statului Palestina de actuala putere.

Badenoch și-a exprimat revolta duminică, 21 septembrie, prin intermediul unui mesaj acid, publicat pe X:

„Catastrofal.

Absolut catastrofal.

Vom regreta cu toții ziua în care s-a luat această decizie.

Recompensarea terorismului fără nicio condiție impusă pentru Hamas.

Lasă ostaticii să lâncezească în Gaza și nu face nimic pentru a opri suferința oamenilor nevinovați prinși în acest război.

Din cauză că Laburiștii nu pot rezolva marile probleme ale societății noastre, se concentrează pe campanii discreditate ale uniunilor studențești pentru a mulțumi stânga dură.

- Nu pot repara NHS (Sistemul Național de Sănătate), așa că promovează sinuciderea asistată.

- Nu pot crea locuri de muncă pentru tineri, așa că le dau drept de vot la 16 ani.

- Nu pot rezolva problema imigrației, dar vor recunoaște Palestina în schimb.

Și așa mai departe.

Acesta este același om care a plătit despăgubiri de 35 de miliarde de lire sterline către Mauritius, împreună cu cedarea insulelor Chagos.

Tot ce vedem este consecința unui prim-ministru care nu are niciun plan pentru țară și nicio judecată.

Va petrece următorii patru ani livrând capriciile stângii laburiste pentru a rămâne la putere și va lăsa o URIAȘĂ mizerie pe care noi să o curățăm”, a declarat oficialul opoziției.

Decizia lui Starmer, în numele Marii Britanii, este în mare parte simbolică, dar le oferă palestinienilor o poziție diplomatică mai puternică și posibilitatea de a încheia tratate internaționale.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat de presă.

VEZI AICI prima reacție a Israelului.

