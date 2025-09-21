Premierul Starmer, pus la punct după ce a recunoscut în numele Marii Britanii statul Palestina: „Absolut catastrofal. Nu are niciun plan pentru țară!”

Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este pus la punct de către Kemi Badenoch, președintă a Partidului Conservator din Regat, respectiv lider al opoziției. Motivul: recunoașterea statului Palestina de actuala putere.

Badenoch și-a exprimat revolta duminică, 21 septembrie, prin intermediul unui mesaj acid, publicat pe X:

„Catastrofal.

Absolut catastrofal.

Vom regreta cu toții ziua în care s-a luat această decizie.

Recompensarea terorismului fără nicio condiție impusă pentru Hamas.

Lasă ostaticii să lâncezească în Gaza și nu face nimic pentru a opri suferința oamenilor nevinovați prinși în acest război.

Din cauză că Laburiștii nu pot rezolva marile probleme ale societății noastre, se concentrează pe campanii discreditate ale uniunilor studențești pentru a mulțumi stânga dură.

- Nu pot repara NHS (Sistemul Național de Sănătate), așa că promovează sinuciderea asistată.

- Nu pot crea locuri de muncă pentru tineri, așa că le dau drept de vot la 16 ani.

- Nu pot rezolva problema imigrației, dar vor recunoaște Palestina în schimb.

Și așa mai departe.

Acesta este același om care a plătit despăgubiri de 35 de miliarde de lire sterline către Mauritius, împreună cu cedarea insulelor Chagos.

Tot ce vedem este consecința unui prim-ministru care nu are niciun plan pentru țară și nicio judecată.

Va petrece următorii patru ani livrând capriciile stângii laburiste pentru a rămâne la putere și va lăsa o URIAȘĂ mizerie pe care noi să o curățăm”, a declarat oficialul opoziției.

Decizia lui Starmer, în numele Marii Britanii, este în mare parte simbolică, dar le oferă palestinienilor o poziție diplomatică mai puternică și posibilitatea de a încheia tratate internaționale.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat de presă.

Disastrous. Absolutely disastrous. We will all rue the day this decision was made. Rewarding terrorism with no conditions whatsoever put in place for Hamas. It leaves hostages languishing in Gaza and does nothing to stop the suffering of innocent people caught in this war. It… https://t.co/7K0GH3VbQp — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) September 21, 2025

