Va fi pace? Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump–Zelenski: „Toată lumea vrea să se încheie”

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, va participa luni la Washington la discuțiile de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. La reuniune sunt așteptați și alți lideri europeni, notează BBC.

Potrivit Downing Street, avionul premierului britanic urmează să aterizeze la Washington DC la ora 10:10 EST (17:10, ora României).

Într-un mesaj video publicat pe platforma X din timpul zborului, Starmer a subliniat importanța găsirii unei soluții de pace durabile în Ucraina.

„Toată lumea vrea ca acest lucru să se încheie, nu în ultimul rând ucrainenii”, a declarat premierul Starmer, adăugând că discuțiile trebuie purtate cu responsabilitate pentru ca pacea să fie „echitabilă și justă”.

Șeful guvernului britanic a mai precizat că implicarea Londrei în aceste negocieri este esențială: „Este în interesul Regatului Unit să facem acest lucru corect”.

Întâlnirea de la Casa Albă este privită ca un moment important în încercarea de a avansa discuțiile privind încetarea războiului din Ucraina și găsirea unui cadru pentru o soluție politică viabilă.

Ads

Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea războiului. Zelenski va fi însoțit de câțiva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ads