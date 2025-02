Sir Keir Rodney Starmer, șeful executivului britanic i-a spus președintelui Trump că un sprijin militar american este singura modalitate de a-l opri pe Putin. Altfel, Donald Trump riscă să împingă Europa în război, dacă nu acceptă un „acord de securitate” pe termen lung pentru Ucraina.

Prim-ministrul Starmer a optat pentru cea mai mare provocare diplomatică a mandatului său de premier optând pentru un popas la Casa Albă, pentru a-i îndemna pe președintele Trump, ca să nu abandoneze Ucraina și Europa lui Vladimir Putin.

Anterior, Sir Keir a confirmat că este gata să trimită mii de militari britanici pentru a menține pacea în Ucraina, dacă președintele Trump va asigura un armistițiu după războiul slavilor - de trei ani. Dar el a avertizat asupra pericolului că ar fi o misiune imposibilă, dacă Statele Unite nu oferă un sprijin militar adecvat forțelor britanice și europene.

Premierul britanic este convins că Putin va ataca „din nou”, în mod inevitabil, dacă Occidentul nu este unit în asigurarea viitorului Ucrainei – generând potențial aruncarea continentului în război.

„Motivul pentru care spun că sistemul de protecție este atât de important este că garanția de securitate trebuie să fie suficientă pentru a-l descuraja pe Putin să atace din nou”, a spus Sir Keir Rodney Starmer.

Asta "deoarece ambiția lui în legătură cu Ucraina este destul de evidentă, cred, pentru toți ca să vadă. Mă gândesc la modul în care menținem pacea în Europa și cum realizăm o pace durabilă în Ucraina. Și sunt absolut convins că avem nevoie de o pace durabilă, nu doar de o încetare a focului, iar pentru ca asta să se întâmple avem nevoie de garanții de securitate. Exact ceea ce reprezintă, cum arată, este, evident, un subiect de discuții intense. Ne vom juca rolul și am fost clar că vom avea nevoie de un fel de protecție din SUA”.

Vizita premierului britanic la Casa Albă a făcut parte dintr-un efort diplomatic european de a-l convinge pe președintele Trump să nu abandoneze Ucraina și Europa.

Impulsul diplomatic european a început cu vizita lui Emmanuel Macron la Casa Albă și va continua când președintele Zelensky va vizita Washington, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pe care SUA sunt pregătite să ofere în schimbul unei părți din mineralele rare valoroase.

Ulterior, premierul britanic, președintele francez și cel ucrainean sunt așteptați să analizeze progresul la summitul de urgență privind securitatea europeană, programat duminică la Londra.

Dar amploarea provocării a fost subliniată de președintele Trump, care a afirmat că nu este interesat să ofere semnarea unei inițiative militare majore a SUA de a menține pacea în Ucraina.

Înainte de a îl primi pe șeful executivului britanic, președintele Trump a precizat: „Nu voi face multe garanții de securitate.Vom pune Europa să facă asta, pentru că vorbim despre Europa ca vecinul de alături. Dar ne vom asigura că totul merge bine și, după cum știți, vom fi cu adevărat parteneri cu Ucraina, în ceea ce privește pământurile rare. Avem mare nevoie de pământuri rare. Au pământuri rare grozave.”

Președintele Zelensky a scris o remarcă prudentă după ce Trump a spus că țara sa ar putea „uita” de aderarea la NATO. Președintele ucrainean a afirmat că acordul propus privind mineralele rare „ar putea face parte din garanțiile de securitate viitoare, dar vreau să înțeleg viziunea mai largă.

Zelensky încearcă să evite antagonizarea unui președinte a cărui pretenție neinspirată a fost că președintele actual ucrainean este un „dictator”, iar declarațiile recente pe probleme precum NATO și Gaza i-au alarmat pe înalți demnitari, nu numai europeni.

Premierul britanic a declarat că îl va convinge pe Trump să fie de acord că liderul Ucrainei trebuie să fie implicat în orice discuții de pace privind viitorul țării sale, deși dorește să evite o ceartă publică cu președintele, a cărui revenire la Casa Albă luna trecută pare că a schimbat ordinea mondială postbelică.

Sir Keir a anunțat anterior planuri de a redirecționa miliarde de lire din bugetul de ajutor către armată pentru a-l ajuta pe președintele Trump, care le-a spus țărilor NATO că trebuie să mărească masiv cheltuielile pentru apărare dacă doresc ca sprijinul militar al SUA să continue.

Chit că SUA cheltuiesc doar 3,5% din P.I.B.!

În plus „are încredere” în președintele Trump și a spus că „nu există nicio problemă între noi” în a dori pacea pentru Ucraina. „Președintele este în mod clar angajat față de NATO, în mod clar angajat în relația specială”, a spus șeful executivului britanic. „El vrea pace în Ucraina, noi toți vrem pace în Ucraina, nu în ultimul rând ucrainenii.”

Și premierul britanic crede că îl va convinge pe Trump să fie de acord că liderul Ucrainei trebuie să fie implicat în orice discuții de pace privind viitorul țării sale. Șeful executivului britanic este dornic să evite o ceartă publică cu președintele, a cărui revenire la Casa Albă luna trecută pare că influențează ordinea mondială postbelică.

Oficialul britanic mizează și pe afecțiunea lui Trump pentru Familia Regală, oferindu-i onoarea unei alte vizite de stat la sfârșitul acestui an.

Sir Keir susține că „are încredere” în președintele Trump și a spus că „nu există nicio problemă între noi” în a dori pacea pentru Ucraina.

„Președintele este în mod clar angajat față de NATO, în mod clar angajat în relația specială”, a spus el. „El vrea pace în Ucraina, noi toți vrem pace în Ucraina, nu în ultimul rând ucrainenii.”

Sir Keir înțelege „gravitatea” angajării trupelor britanice pentru a servi ca forțe de menținere a păcii în Ucraina, dar a spus că asta este în interesul național.„Vreau o pace durabilă și nu cred că asta se va întâmpla dacă nu există o descurajare eficientă pentru Putin”, a spus el.

Lecții de învățat?...

1. Administrația prezidențială Trump nu are intenții de retragere a SUA din NATO și cel mai probabil va negocia procentul de sporire a cheltuielilor militare ale statelor aliate membre ale OTAN - la un nivel sub 5%.

2. În Ucraina este posibil să fie trimise trupe europene, fără sprijin logistic american, ca în Afganistan și în Irak.

3. Netrimiterea de trupe române experimentate, de menținere a păcii în Ucraina nu reflectă o decizie înțeleaptă, în condițiile în care România a contribuit substanțial la rezistența națiunii ucrainene în fața invaziei ilegale răsăritene.

4.Liderii politici români, îndeosebi șefii partidelor politice parlamentare ar trebui să se abțină de la comentariile nepotrivite privind situația din statul ucrainean vecin, care pot genera întrebări legitime în comunitatea democratică europeană.

Viziunea premierului britanic vizând pacea dezirabilă în Ucraina este o contribuție necesară la stabilizarea comunității democratice europene, după declarațiile mai degrabă teribiliste ale unor oficiali americani rătăciți, din punct de vedere geopolitic, prin Europa.

---------------

