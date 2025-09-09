Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat luni, 8 septembrie, că nu este dezamăgit de premierul Ilie Bolojan și a adăugat că acesta a impus o viteză de croazieră mare față de ce știa din alte guvernări. ”După 100 de zile, după 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit, mai ales când ești în interior. Dacă oamenii sunt dezamăgiți, îi înțeleg și au dreptate”, a declarat Kelemen.

Kelemen Hunor a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, dacă l-a dezamăgit Nicușor Dan în primele 100 de zile de președinție.

”Nu”, a răspuns liderul UDMR.

El a fost întrebat și dacă a fost dezamăgit de Ilie Bolojan în cele trei luni de guvernare.

”77 de zile de când a depus jurământul. Chiar nu. Chiar a impus o viteză de croazieră mare față de ce știam din alte guvernări. După 100 de zile, după 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit, mai ales când ești în interior. Dacă oamenii sunt dezamăgiți, îi înțeleg și au dreptate. Și noi trebuie să îi înțelegem. Dar eu, care sunt în interior, știu în mare ce se întâmplă, că nu vreau să spun că știu totul, că nimeni nu știe totul, nu am voie să fiu dezamăgit. Cum nu are voie nici Ilie Bolojan să vină și să depună după 70 de zile mandatul”, a explicat Kelemen Hunor.

Ads

El a susținut că guvernarea trebuie să fie și dreaptă, și justă, să nu existe numai tăieri.

”Guvernarea trebuie să fie și dreaptă, și justă, nu numai să tai. Dacă nu poți să produci o guvernare justă și dreaptă, chiar nu are rost să stai. Atunci să vină altcineva și asta este viața. Nu se oprește Pământul din rotire. (...) Nu e o chestiune să pice Bolojan. Noi am propus să facem și o guvernare justă, să corectăm ceea ce nu era corect. Știți câți magistrați asimilați sunt în România? Și au tot pensiile pe care le au magistrații și pleacă la pensie tot așa”, a afirmat liderul UDMR.

Ads