Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 23:55
288 citiri
Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"
Ilie Bolojan FOTO: Hepta

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a afirmat luni, 8 septembrie, că nu este dezamăgit de premierul Ilie Bolojan și a adăugat că acesta a impus o viteză de croazieră mare față de ce știa din alte guvernări. ”După 100 de zile, după 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit, mai ales când ești în interior. Dacă oamenii sunt dezamăgiți, îi înțeleg și au dreptate”, a declarat Kelemen.

Kelemen Hunor a fost întrebat, luni seară, la Antena 3, dacă l-a dezamăgit Nicușor Dan în primele 100 de zile de președinție.

”Nu”, a răspuns liderul UDMR.

El a fost întrebat și dacă a fost dezamăgit de Ilie Bolojan în cele trei luni de guvernare.

”77 de zile de când a depus jurământul. Chiar nu. Chiar a impus o viteză de croazieră mare față de ce știam din alte guvernări. După 100 de zile, după 70 de zile nu ai voie să fii dezamăgit, mai ales când ești în interior. Dacă oamenii sunt dezamăgiți, îi înțeleg și au dreptate. Și noi trebuie să îi înțelegem. Dar eu, care sunt în interior, știu în mare ce se întâmplă, că nu vreau să spun că știu totul, că nimeni nu știe totul, nu am voie să fiu dezamăgit. Cum nu are voie nici Ilie Bolojan să vină și să depună după 70 de zile mandatul”, a explicat Kelemen Hunor.

El a susținut că guvernarea trebuie să fie și dreaptă, și justă, să nu existe numai tăieri.

”Guvernarea trebuie să fie și dreaptă, și justă, nu numai să tai. Dacă nu poți să produci o guvernare justă și dreaptă, chiar nu are rost să stai. Atunci să vină altcineva și asta este viața. Nu se oprește Pământul din rotire. (...) Nu e o chestiune să pice Bolojan. Noi am propus să facem și o guvernare justă, să corectăm ceea ce nu era corect. Știți câți magistrați asimilați sunt în România? Și au tot pensiile pe care le au magistrații și pleacă la pensie tot așa”, a afirmat liderul UDMR.

Bolojan, despre demisie și legea care taie pensiile speciale ale magistraților. "Haideți să vedem ce decide CCR"
Bolojan, despre demisie și legea care taie pensiile speciale ale magistraților. "Haideți să vedem ce decide CCR"
Ilie Bolojan a evitat să răspundă la întrebarea dacă va demisiona în cazul în care modificările privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, vor fi...
Întoarsă din China, unde a dat mâna cu Xi, Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: "Nu face o treabă bună"
Întoarsă din China, unde a dat mâna cu Xi, Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: "Nu face o treabă bună"
Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, i-a transmis actualului șef al Executivului, Ilie Bolojan, că ”prin măsurile luate distruge situația economică a țării”, deci nu face...
#Kelemen Hunor presedinte UDMR, #ilie bolojan premier, #dezamagire, #demisie bolojan , #stiri Kelemen Hunor
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Alba, cand a vrut sa-i faca pe plac lui Trump
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
DigiSport.ro
Elena Udrea si Ioan Varga au pornit "razboiul": ""Nu a dat banii. A inselat peste 200 de familii"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Liderul care susține că nu e dezamăgit de Ilie Bolojan, după trei luni de guvernare. "Nici el nu are voie să vină și să depună mandatul după 77 de zile"
  2. Bolojan, despre demisie și legea care taie pensiile speciale ale magistraților. "Haideți să vedem ce decide CCR"
  3. Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
  4. Reducerea de angajați la stat cu 10 la sută. Bolojan spune că la Cotroceni s-au stabilit restructurări, nu reduceri de cheltuieli, cum susține PSD
  5. Facturile uriașe ținute la secret, găsite de Bolojan la Guvern și care ar fi dus deficitul la 11 la sută din PIB
  6. Bolojan anunță creșterea salariilor pentru profesori în plină criză a învățământului. Când va avea loc majorarea
  7. Pensiile speciale, testul suprem al coaliției de guvernare. „Pur și simplu dispare”
  8. Bolojan nu vrea eliminarea CASS pentru mame şi veterani. "Dacă faci excepţii, creezi precedente pentru alte excepţii"
  9. Supărarea angajaților de la Senat, după tăierea sporurilor. Cer scoaterea antenelor de pe Casa Poporului. „Generează câmpuri electromagnetice și radiații”
  10. Scutirea plății CASS ar putea reveni pentru șase categorii socio-profesionale. Cum s-a răzgândit PSD după ce a susținut măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan