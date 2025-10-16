”Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune.” Kelemen Hunor, autodenunț ironic după declarațiile șefului ANAF

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut joi, 16 octombrie, un autodenunţ ironic, anunţând pe Facebook că a făcut şase borcane de gem de prune, fructele fiind din producţie proprie. ”Am încălcat legea!”, a afirmat liderul UDMR, adăugând că aşteaptă cu teamă să vadă când îi va confisca ANAF ”probele”.

Reacţia ironică vine după ce preşedintele ANAF, Adrian Nica, a afirmat că ”gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”.

”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”, a scris, pe Facebook, preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat ironic: ”Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte ”probele”?”.

”Şase borcane de gem – şase lovituri ascunse la buget. Serios acum: preşedintele ANAF chiar crede că gemul de casă e gaura neagră a economiei? Dacă aşa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm şi conservele bunicii. Pe etichetă am putea să scriem: ”Produs cu risc fiscal – consumul se recomandă sub supravegherea autorităţilor”, a mai transmis Kelemen Hunor.

Redevenind serios, liderul unuia dintre partidele care formează coaliţia de guvernare a afirmat: ”Ce-ar fi dacă i-ar urmări pe marii evazionişti, nu pe bunicile care fac conserve?”.

Reacția ironică a acestuia vine după ce președintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

