Când anunță Guvernul măsurile privind reforma administrativă. Numărul funcționarilor care ar urma să fie concediați

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 24 septembrie, că săptămâna viitoare ar putea fi luată o decizie în coaliție privind reforma administrativă vizând reducerea cu 10% a posturilor ocupate la nivel național, echilibrarea cheltuielilor și adaptarea măsurilor în funcție de dimensiunea și nevoile unităților administrativ-teritoriale.

"Și aici părerile sunt împărțite. Eu sunt de acord să reducem 10% din posturile efectiv ocupate. PSD nu vrea, vrea reducerea cheltuielilor. Se poate găsi și un compromis. (...) Asta înseamnă 10%, aproape 13.000 de persoane. Dacă te uiți la organigrame, vezi unde sunt suprapopulate și unde sunt limite acceptabile. (...) Unii au mers până când au umplut organigrama, au trecut peste, alții sunt la minim. Deci, nu poți să aplici exact pentru fiecare 10%, că cei care au fost corecți rămân fără posibilitatea de a asigura servicii. Cei care sunt la maxim, dacă au pierdut 10%, încă sunt bine. De aceea noi am spus: trebuie să punem o frână de 20%, pierderea să nu fie mai mare de 20% nicăieri. Și vor fi în jur de 1.600 de UAT-uri unde nu trebuie să dai afară pe nimeni, fiindcă sunt în regulă. Deci, 10% la nivel național nu înseamnă 10% în fiecare unitate administrativ-teritorială", a declarat Kelemen Hunor la Adevărul live.

Situația diferă la fiecare unitate administrativă

Pe de altă parte, spune el, se poate face un echilibru și din cheltuieli, din cheltuielile tăiate, dar acest lucru nu ar avantaja unitățile administrativ-teritoriale mai mici.

"Reședință de județ, municipiile mari - acolo se poate calibra, dar nu se poate la localitățile mici. Alte UAT-uri, alte județe au externalizat o grămadă de servicii. Te uiți la organigramă, sunt 80 - 90 de oameni într-un județ și, dacă te uiți la externalizare, acolo vezi 200 de oameni. Deci, au posibilitatea de a externaliza multe servicii și multe alte activități, fiindcă din veniturile lor, pe cheltuielile de capital și servicii, se pot plăti aceste externalizări", a transmis președintele UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că localitățile mai mici nu au această posibilitate de externalizare a serviciilor.

"Plus că există chestiuni legate de asistență socială, mai ales la județe. Sunt lucruri extrem de diferite. Aici trebuie să se întâmple și o standardizare la un moment dat, după ce trecem de acest hop. Și astea sunt discuțiile legate de administrația locală. Nimeni nu spune că nu trebuie rezolvată situația și nu trebuia să reducem cheltuielile acolo. Și în administrația centrală, bineînțeles, că și asta e o discuție. Și eu aș prefera să începem cu administrația centrală, că merge mai repede, că depinde direct de Guvern, de ministru, de autoritățile centrale, dar scopul de a reduce cheltuielile și cum ajungi la acest deziderat, sigur, abordările sunt diferite. Săptămâna viitoare sper că vom reuși să luăm o decizie, fiindcă implementarea deciziei oricum necesită timp", a mai declarat președintele UDMR.

