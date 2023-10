Kelemen Hunor: Ministerul Culturii nu va sustine dublarea filmelor

Kelemen Hunor, ministrul Culturii, a declarat vineri ca institutia pe care o reprezinta nu va sustine initiativa legislativa a lui Victor Socaciu privind obligativitatea de a dubla toate filmele straine in limba romana.

"Nici economic si nici artistic nu gasesc un argument pentru aceasta initiativa", a declarat ministrul pentru Mediafax, adaugand ca Romania are o traditie in ceea ce priveste subtitrarea filmelor.

"Ministerul Culturii considera ca aceasta nu este o initiativa care poate fi votata", a mai spus Kelemen Hunor.

Deputatul PSD Victor Socaciu a depus, in aceasta saptamana, la Camera Deputatilor, o initiativa de modificare a Legii audiovizualului care prevede obligativitatea dublarii filmelor straine in limba romana, in locul subtitrarii folosite in prezent.

Mai multi actori, reprezentantii Pro TV, dar si presedintele-director general al Televiziunii Romane, Alexandru Lazescu, si vicepresedintele CNA, Ioan Onisei, au criticat vehement aceasta propunere legislativa.

