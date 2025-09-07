Kelemen Hunor, revoltat la votul moțiunilor. „Am nemulțumiri profunde, dacă nu reușim să reformăm ANAF, mai bine o desființăm”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, 7 septembrie, la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol şi ură.

El a precizat că are nemulţumirile lui profunde, arătând că, dacă nu reuşesc să reformeze ANAF-ul, mai bine îl desfiinţează şi înfiinţează o nouă instituţie. Liderul UDMR a mai anunţat că Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară.

”Suntem la a treia încercare a Opoziţiei de a schimba acest guvern care şi-a luat angajamentul de a reduce deficitul bugetar, şi-a luat angajamentul de a corecta ceea ce a fost greşit. Acest guvern şi coaliţia care îl susţine s-a angajat la reforme profunde, sectoriale, şi s-a angajat să refacă încrederea între cetăţean şi stat”, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, la dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură.

Kelemen Hunor a mai declarat: ”Trebuie să fim solidari cu oamenii, trebuie să aducem şi noi sacrificii. Nu trebuie să fii savant în sociologie ca să vezi realitatea. Ajunge să mergi printre oameni şi vei simţi neîncrederea”, a spus liderul UDMR.

Preşedintele UDMR a arătat că ”poate ar fi fost o variantă şi relaxarea fiscală dacă nu am fi avut nevoie de venituri imediate, dacă am fi avut creştere economică, dacă contextul regional şi internaţional ar fi fost altul şi deficitul ar fi putut fi acoperit prin împrumuturi ieftine”.

”Un deficit de aproape 10% nu poate fi susţinut de ţara noastră, în contextul actual, regional şi internaţional înseamnă agonie, îndatorare şi mai mare şi suferinţă pe termen lung”, a spus el. ”Dacă mă întrebaţi cât de mulţumit sunt, răspunsul sincer este că am şi eu nemulţumirile mele profunde. Un stat în care nu există consecinţe când cineva greşeşte intenţionat sau voluntar, când autorităţile închid ochii şi devin părtaşe, este un stat încă eşuat”, a spus Kelemen Hunor.

El a dat ca exemplu reportajul Recorder, arătând că este exclus ca în cazul prezentat să nu fi existat complicităţi la nivelul ANAF, sau neglijenţă gravă, poate şi la Registrul Comerţului.

”Îmi vine să spun, dacă nu reuşim să o reformăm această instituţie şi să o punem în slujba cetăţenilor, mai bine desfiinţăm ANAF-ul şi înfiinţăm altă instituţie a doua zi. Îmi vine să spun că Registrul Comerţului este total inutil, dacă poţi să furi compania cuiva şi să o treci pe numele tău, fără nicio consecinţă. Până nu vom vedea consecinţe administrative, penale dacă este cazul, rămânem cu sentimentul şi unii cu convingerea că există o frăţie între hoţi şi cei care trebuie să păzească societatea de aceşti hoţi”, a menţionat Kelemen Hunor.

El a dat şi exemplul tragediei de la Praid, unde au fost ”un şir lung de neglijenţe şi discuţii interminabile între două companii ale statului român”.

”Nici până azi nu am văzut nicio demisie, nicio demitere, nicio asumare pentru ceea ce s-a întâmplat. Astfel de cazuri apasă pedala neîncrederii în Guvern, în partid, în instituţiile statului şi noi în continuare aşteptăm decizii interne”, a mai spus Kelemen Hunor.

”Acest guvern va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau prin dezbatere parlamentară, rămâne de văzut. Trebuie să deschidem perspectiva economică, pentru anii care urmează”, a mai spus Kelemen Hunor, arătând că există un interes pentru ţara noastră, firme care vor veni în România dar şi o competiţie între ţările din zonă, iar România încă nu este atractivă, predictibilă şi flexibilă.

Potrivit lui Kelemen Hunor, alternativa oferită de Opoziţie este ”un drum înfundat, care ar însemna doar haos, spectacol şi ură”.

