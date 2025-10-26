Hunor: Nu e nevoie ca regiunile de dezvoltare sa aiba atributii administrative

Duminica, 21 Aprilie 2013, ora 14:58
1886 citiri
Hunor: Nu e nevoie ca regiunile de dezvoltare sa aiba atributii administrative
Foto: ghimpele.ro

Regiunile de dezvoltare trebuie regandite din punct de vedere economic si al judetelor din care sunt formate, dar nu este nevoie ca aceste structuri sa aiba si competente administrative, care ar duce la o incarcare a nivelului birocratic si la costuri suplimentare pentru cetateni, a declarat, duminica, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus ca Uniunea militeaza pentru o regandire a regiunilor de dezvoltare, in 12-14 entitati, apreciind ca actuala impartire teritoriala a dus la cresterea diferentelor intre judete, din punct de vedere economic.

"Noi consideram ca structura geografica, teritoriala, a Romaniei, nu necesita inca un nivel administrativ intre judete si Guvernul Romaniei. Consideram ca regiunile de dezvoltare economica trebuie regandite, redesenate, dar nu e nevoie sa dam atributii administrative, nu este nevoie sa crestem nivelul birocratic in Romania. Nu este nevoie sa aducem deciziile, foarte importante pentru fiecare cetatean, la o distanta mult prea mare de fiecare om", a spus presedintele UDMR.

El a aratat ca mutarea unor structuri administrative in capitalele regiunilor de dezvoltare va fi in dezavantajul cetatenilor, care ar avea nevoie de mai mult timp pentru a-si rezolva anumite probleme care tin de institutiile statului.

"Nu e nevoie sa aducem directiile judetene la nivel regional, sa punem oamenii sa mearga trei, patru, cinci ore pana la centrul regional pentru a rezolva o problema. (...) Nu trebuie sa scoatem din buzunarul oamenilor bani in plus pentru regiunile administrative", a explicat liderul UDMR.

In opinia sa, procesul de reorganizare teritoriala a Romaniei ar trebui aprobat de cetateni printr-un referendum, mentionand ca limitele teritoriale nu pot fi modificate fara consultarea populatiei.

"Romania are cateva obligatii internationale, semnate, care au intrat in dreptul nostru intern. E vorba Carta autonomiei locale si de Conventia cadru pentru protectia minoritatilor nationale, si acolo sunt prevederi foarte clare ca nu poti sa schimbi limitele administrativ-teritoriale fara sa nu consulti, in prealabil, populatia.

Noi credem ca daca, intr-adevar, politica este pentru contribuabil, pentru om, pentru cetatean - si noi credem ca doar pentru ei exista politica - atunci nu trebuie sa fugi de ei. Trebuie sa mergi sa-i intrebi ce cred despre dezvoltarea regionala, despre reorganizarea regiunilor economice, si noi credem ca, din acest punct de vedere, referendumul este o institutie si o procedura absolut democratica si normala", a adaugat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR a participat duminica la Adunarea Generala de alegeri a Conferintei Tineretului Maghiar din Romania (MIERT), structura ce reuneste organizatiile de tineret care colaboreaza cu UDMR.

