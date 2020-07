Hunor: Prin dublarea sectiilor de votare la alegerile locale se poate reduce riscul de imbolnavire

"In ceea ce priveste alegerile locale, exista deja lege adoptata, promulgata pentru 27 septembrie. In acest moment, eu nu cred ca amanarea alegerilor ar fi o solutie buna pentru autoritatile locale, ci ar amana doar pana cand, pana unde? Pana anul viitor. Si ce se va rezolva? Raman autoritatile locale cu primari si cu consilieri locali care nu au mandatul reinnoit, nu au legitimitatea necesara pentru a munci. Eu cred ca in ziua alegerilor, prin dublarea sectiilor de de votare, se poate reduce riscul de imbolnavire si asta ar fi solutia pentru ziua alegerilor", a precizat liderul UDMR , miercuri, la RFI.Kelemen Hunor a adaugat ca absenteismul la aceste alegeri poate fi contracarat printr-o coordonare a eforturilor politicienilor, Guvernului si mass-media, "care au toate posibilitatile sa faca o mobilizare si sa explice "de ce e bine sa mergem in alegeri si de ce e bine sa respectam toate regulile de distantare, de a purta masca - tot ce recomanda medicii, nu politicienii".Cat despre propunerea USR privind desfasurarea alegerilor locale in doua zile, presedintele UDMR a spus ca este o solutie despre care se poate discuta, dar ramane problema legata de exit-poll-uri."E o solutie despre care se poate discuta. E o singura chestiune, o singura problema legata de aceste alegeri: daca apar exit-poll-uri locale sambata, incepe o mobilizare, incepe o miscare - pana duminica, daca vorbim de doua zile consecutive, sambata si duminica - care nu cred ca va respecta toate regulile campaniei electorale si s-ar putea sa apara alte probleme, speculatii. Mai ales partidele mari vor fi avantajate sigur, fiindca ei vad o mobilizare de la o zi la alta, pot sa faca o mobilizare mult mai mare. Eu nu cred", a adaugat el.Referitor la raportul privind gestionarea pandemiei pe care premierul Ludovic Orban il va prezenta luni in Parlament, Kelemen Hunor a sugerat o abordare "nuantata, diferentiata pentru autoritatile locale si judetene"."Stii, domnule, in Arges, stii in Valea Prahovei, stii in Bucuresti, stii in Brasov ca ai probleme, acolo introduci alte reguli, inclusiv poti sa izolezi o localitate mult mai usor decat o tara intreaga, pe de-o parte. Pe de alta parte, eu as astepta si as propune, daca se poate, ca politicienii sa nu vorbeasca despre chestiunile medicale de specialitate. In toate tarile unde lucrurile au mers cat de cat bine, eu nu am vazut nici presedintele republicii, nici premierul sa explice cum trebuie sa te speli pe maini, cum trebuie sa porti masca. Asta este treaba medicilor", a sustinut liderul UDMR.